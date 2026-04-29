Рекорд дальності: українські БпЛА дісталися серця РФ

Українські безпілотники здійснили удари вглиб території Росії, досягнувши району Урал, що свідчить про значне розширення можливостей українських БпЛА.

Дальність українських дронів

Як пише польське видання Rzeczpospolita, дрони подолали близько 1800 кілометрів, що стало рекордом у межах цієї війни.

У матеріалі зазначається, що жодна армія, яка раніше воювала з Росією, не змогла завдати удару на такій відстані. Навіть під час Другої світової війни авіація нацистської Німеччини не досягала Уралу.

Масштаби атак підтверджуються й даними російської сторони: лише за минулий тиждень там заявили про понад 2700 перехоплених безпілотників.

За оцінками, Україна концентрує удари по об’єктах у глибокому тилу — зокрема, по нафтогазовій інфраструктурі, складах і логістичних вузлах, що забезпечують армію РФ.

Раніше Сергій Шойгу визнавав, що українські дрони можуть досягати таких відстаней.

Водночас російські експерти вказують, що система протиповітряної оборони РФ зосереджена переважно навколо Москви, ключових об’єктів та лінії фронту, що залишає глибокий тил менш захищеним.

