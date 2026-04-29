Рекорд дальности: украинские БпЛА добрались до сердца РФ

Украинские беспилотники нанесли удары вглубь территории России, достигнув района Урал, что свидетельствует о значительном расширении возможностей украинских БпЛА.

Дальность украинских дронов

Как пишет польское издание Rzeczpospolita, дроны преодолели около 1800 километров, что стало рекордом в рамках этой войны.

В материале отмечается, что ни одна армия, ранее воевавшая с Россией, не смогла нанести удар на таком расстоянии. Даже во время Второй мировой войны авиация нацистской Германии не достигала Урала.

Масштабы атак подтверждаются и данными российской стороны: только за прошлую неделю там заявили о более чем 2700 перехваченных беспилотниках.

По оценкам, Украина концентрирует удары по объектам в глубоком тылу — в частности, по нефтегазовой инфраструктуре, складам и логистическим узлам, обеспечивающим армию РФ.

Ранее Сергей Шойгу признавал, что украинские дроны могут достигать таких расстояний.

В то же время, российские эксперты указывают, что система противовоздушной обороны РФ сосредоточена преимущественно вокруг Москвы, ключевых объектов и линии фронта, что оставляет глубокий тыл менее защищенным.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская журналистка и пропагандистка Анастасия Кашеварова резко высказалась по ситуации в Туапсе, где продолжается пожар на нефтеперерабатывающем объекте.

Она подвергла сомнению заявления российских чиновников об отсутствии угроз для населения, заявив, что фактическая ситуация существенно отличается от официальной позиции. По ее словам, в регионе наблюдается значительное задымление, а также возможно загрязнение воздуха, воды и грунта нефтепродуктами. Она также упомянула о превышении уровня вредных веществ в воздухе. Кашеварова раскритиковала формулировку "все под контролем", отметив, что эта фраза, по ее мнению, используется для сокрытия реального положения дел.

