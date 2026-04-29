Рекорд дальности: украинские БпЛА добрались до сердца РФ

Ткачова Марія
Украинские беспилотники нанесли удары вглубь территории России, достигнув района Урал, что свидетельствует о значительном расширении возможностей украинских БпЛА.
Дальность украинских дронов
Как пишет польское издание Rzeczpospolita, дроны преодолели около 1800 километров, что стало рекордом в рамках этой войны.
В материале отмечается, что ни одна армия, ранее воевавшая с Россией, не смогла нанести удар на таком расстоянии. Даже во время Второй мировой войны авиация нацистской Германии не достигала Урала.
Масштабы атак подтверждаются и данными российской стороны: только за прошлую неделю там заявили о более чем 2700 перехваченных беспилотниках.
По оценкам, Украина концентрирует удары по объектам в глубоком тылу — в частности, по нефтегазовой инфраструктуре, складам и логистическим узлам, обеспечивающим армию РФ.
Ранее Сергей Шойгу признавал, что украинские дроны могут достигать таких расстояний.
В то же время, российские эксперты указывают, что система противовоздушной обороны РФ сосредоточена преимущественно вокруг Москвы, ключевых объектов и линии фронта, что оставляет глубокий тыл менее защищенным.