Пропагандисти повстали проти Путіна: що сталося

Російська журналістка та пропагандистка Анастасія Кашеварова різко висловилася щодо ситуації у Туапсе, де триває пожежа на нафтопереробному об’єкті.

Журналісти рф про Путіна та Туапсе

Вона поставила під сумнів заяви російських чиновників про відсутність загроз для населення, заявивши, що фактична ситуація суттєво відрізняється від офіційної позиції.

За її словами, в регіоні спостерігається значне задимлення, а також можливе забруднення повітря, води та ґрунту нафтопродуктами. Вона також згадала про перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі.

Кашеварова розкритикувала формулювання “все під контролем”, зазначивши, що ця фраза, на її думку, використовується для приховування реального стану справ.

Водночас вона традиційно переклала відповідальність за ситуацію на дії української сторони, звинувативши ЗСУ в створенні екологічних ризиків.

Її заява стала ще одним прикладом внутрішніх суперечностей у російському інформаційному просторі щодо оцінки наслідків подій у Туапсе.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Туапсе триває складна ситуація після пожежі на місцевому нафтопереробному заводі, яка, за повідомленнями, не припиняється вже майже два тижні.

Місцеві жителі у соцмережах повідомляють про масштабні проблеми з інфраструктурою — частина міста залишилася без води, електроенергії та газу. Також повідомляється про скасування занять у школах і проведення евакуації в окремих районах. Люди скаржаться, що евакуаційні заходи охопили лише прилеглі до підприємства території, тоді як перебої з комунальними послугами зачепили значно більшу частину міста. Окремо жителі звертають увагу на відсутність належних укриттів під час повітряних тривог і змушені використовувати підвали житлових будинків.

