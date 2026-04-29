Пропагандисти повстали проти Путіна: що сталося

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Російська журналістка та пропагандистка Анастасія Кашеварова різко висловилася щодо ситуації у Туапсе, де триває пожежа на нафтопереробному об’єкті.
Журналісти рф про Путіна та Туапсе
Вона поставила під сумнів заяви російських чиновників про відсутність загроз для населення, заявивши, що фактична ситуація суттєво відрізняється від офіційної позиції.
За її словами, в регіоні спостерігається значне задимлення, а також можливе забруднення повітря, води та ґрунту нафтопродуктами. Вона також згадала про перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі.
Кашеварова розкритикувала формулювання “все під контролем”, зазначивши, що ця фраза, на її думку, використовується для приховування реального стану справ.
Водночас вона традиційно переклала відповідальність за ситуацію на дії української сторони, звинувативши ЗСУ в створенні екологічних ризиків.
Її заява стала ще одним прикладом внутрішніх суперечностей у російському інформаційному просторі щодо оцінки наслідків подій у Туапсе.