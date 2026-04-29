Пропагандисты восстали против Путина: что произошло

Российская журналистка и пропагандистка Анастасия Кашеварова резко высказалась по поводу ситуации в Туапсе, где продолжается пожар на нефтеперерабатывающем объекте.

Журналисты России о Путине и Туапсе

Она подвергла сомнению заявления российских чиновников об отсутствии угроз для населения, заявив, что фактическая ситуация существенно отличается от официальной позиции.

По ее словам, в регионе наблюдается значительное задымление, а также возможно загрязнение воздуха, воды и грунта нефтепродуктами. Она также упомянула о превышении уровня вредных веществ в воздухе.

Кашеварова раскритиковала формулировку "все под контролем", отметив, что эта фраза, по ее мнению, используется для сокрытия реального положения дел.

В то же время, она традиционно перевела ответственность за ситуацию на действия украинской стороны, обвинив ВСУ в создании экологических рисков.

Ее заявление стало еще одним примером внутренних противоречий в российском информационном пространстве по оценке последствий событий в Туапсе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Туапсе продолжается сложная ситуация после пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе, который, по сообщениям, не прекращается уже почти две недели.

Местные жители в соцсетях сообщают о масштабных проблемах с инфраструктурой — часть города осталась без воды, электроэнергии и газа. Также сообщается об отмене занятий в школах и проведении эвакуации в отдельных районах. Люди жалуются, что эвакуационные мероприятия охватили только прилегающие к предприятию территории, в то время как перебои с коммунальными услугами затронули значительно большую часть города. Отдельно жители обращают внимание на отсутствие надлежащих укрытий во время воздушных тревог и вынуждены использовать подвалы жилых домов.

