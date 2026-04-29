Ткачова Марія
Российская журналистка и пропагандистка Анастасия Кашеварова резко высказалась по поводу ситуации в Туапсе, где продолжается пожар на нефтеперерабатывающем объекте.
Журналисты России о Путине и Туапсе
Она подвергла сомнению заявления российских чиновников об отсутствии угроз для населения, заявив, что фактическая ситуация существенно отличается от официальной позиции.
По ее словам, в регионе наблюдается значительное задымление, а также возможно загрязнение воздуха, воды и грунта нефтепродуктами. Она также упомянула о превышении уровня вредных веществ в воздухе.
Кашеварова раскритиковала формулировку "все под контролем", отметив, что эта фраза, по ее мнению, используется для сокрытия реального положения дел.
В то же время, она традиционно перевела ответственность за ситуацию на действия украинской стороны, обвинив ВСУ в создании экологических рисков.
Ее заявление стало еще одним примером внутренних противоречий в российском информационном пространстве по оценке последствий событий в Туапсе.