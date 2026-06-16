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Реформа армії: нардепка Безугла розповіла, що насправді пропонує Федоров

Народна депутатка Безугла заявила про підтримку Міністра оборони Федорова

16 червня 2026, 21:03
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Кречмаровская Наталия

В Міністерстві оборони презентували реформу армії, міністр Михайло Федоров розповів про важливі зміни. В Раді напрацювання сприйняли по-різному — була і критика, і підтримка.

Реформа армії: нардепка Безугла розповіла, що насправді пропонує Федоров

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Мар’яна Безугла вирішила підтримати Федорова і розповіла чому. За її словами, затяжна війна неминуче стає соціальною, тому що в кожній сім’ї є своя трагедія.

“Тому що роки минають. Тому що мобілізовані — не раби. Тому що економіка — не заручник. Але це логіка війни, яка триває багато років. Логіка адаптації до нескінченного процесу”, — зазначила народна депутатка. 

За словами парламентарки, Федоров пропонує інше — ривок. Найбільш практичну спробу ривка за останній час, підкреслила вона. 

“Він може завершитися успіхом. Може завершитися провалом. Але збереження статусу кво вже не передбачає. Для себе я вирішила підтримувати Федорова. І зробити ставку саме на цей сценарій. Поки що так. Далі буде”, — підсумувала народна депутатка. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як військові відреагували на запропоновані зміни. Засновник підрозділу Kraken Костянтин Немічев вказав, як на позитивні, так і сумнівні моменти. Особливо виплати — 30000 грн, за його словами, це не підвищення, а фактично індексація. Бойовий контракт — арта, БпЛА та інші допоміжні підрозділи -  виплати без змін.  “І найголовніше питання — коли це запрацює на практиці?”, — наголосив військовий. 

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним “Алекс” зауважив, що потужні нові контакти та підстави для звільнення можна сьогодні описати однією фразою: “Як до цього було … нічого не зрозуміло, так і далі … нічого не зрозуміло”.



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Джерело: https://t.me/marybezuhla/6703
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