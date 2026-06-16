Реформа армії: нардепка Безугла розповіла, що насправді пропонує Федоров

В Міністерстві оборони презентували реформу армії, міністр Михайло Федоров розповів про важливі зміни. В Раді напрацювання сприйняли по-різному — була і критика, і підтримка.

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Мар’яна Безугла вирішила підтримати Федорова і розповіла чому. За її словами, затяжна війна неминуче стає соціальною, тому що в кожній сім’ї є своя трагедія.

“Тому що роки минають. Тому що мобілізовані — не раби. Тому що економіка — не заручник. Але це логіка війни, яка триває багато років. Логіка адаптації до нескінченного процесу”, — зазначила народна депутатка.

За словами парламентарки, Федоров пропонує інше — ривок. Найбільш практичну спробу ривка за останній час, підкреслила вона.

“Він може завершитися успіхом. Може завершитися провалом. Але збереження статусу кво вже не передбачає. Для себе я вирішила підтримувати Федорова. І зробити ставку саме на цей сценарій. Поки що так. Далі буде”, — підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як військові відреагували на запропоновані зміни. Засновник підрозділу Kraken Костянтин Немічев вказав, як на позитивні, так і сумнівні моменти. Особливо виплати — 30000 грн, за його словами, це не підвищення, а фактично індексація. Бойовий контракт — арта, БпЛА та інші допоміжні підрозділи - виплати без змін. “І найголовніше питання — коли це запрацює на практиці?”, — наголосив військовий.

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним “Алекс” зауважив, що потужні нові контакти та підстави для звільнення можна сьогодні описати однією фразою: “Як до цього було … нічого не зрозуміло, так і далі … нічого не зрозуміло”.