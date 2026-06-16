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Реформа армии: нардепка Безуглая рассказала, что на самом деле предлагает Федоров

Народная депутат Безуглая заявила о поддержке Министра обороны Федорова

16 июня 2026, 21:03
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Кречмаровская Наталия

В Министерстве обороны презентовали реформу армии, министр Михаил Федоров рассказал о важных переменах. В Раде наработки восприняли по-разному – была и критика, и поддержка.

Реформа армии: нардепка Безуглая рассказала, что на самом деле предлагает Федоров

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Марьяна Безуглая решила поддержать Федорова и рассказала почему. По ее словам, затяжная война неизбежно становится социальной, потому что у каждой семьи есть своя трагедия.

"Потому что годы проходят. Потому что мобилизованные — не рабы. Потому что экономика — не заложник. Но это логика войны, которая длится много лет. Логика адаптации к бесконечному процессу", — отметила депутат.

По словам парламентарии, Федоров предлагает другое – рывок. Наиболее практичную попытку рывка за последнее время, подчеркнула она.

"Он может завершиться успехом. Может завершиться провалом. Но сохранение статуса кво уже не предполагает. Для себя я решила поддерживать Федорова. И сделать ставку именно на этот сценарий. Пока да. Продолжение следует", — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как военные отреагировали на предложенные изменения. Основатель подразделения Kraken Константин Немичев указал, как на положительные, так и сомнительные моменты. Особенно выплаты – 30000 грн, по его словам, это не повышение, а фактически индексация. Боевой контракт – арта, БпЛА и другие вспомогательные подразделения – выплаты без изменений. "И самый главный вопрос — когда это заработает на практике?", — подчеркнул военный.

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" отметил, что мощные новые контакты и основания для увольнения можно сегодня описать одной фразой: "Как до этого было... ничего не понятно, так и дальше... ничего не понятно".



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Источник: https://t.me/marybezuhla/6703
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