В Україні стартував новий етап реєстрації супутникових терміналів Starlink для фізичних осіб. Відтепер процедура верифікації стала доступнішою завдяки розширенню мережі пунктів прийому заяв.
Реєстрація Starlink за 48 годин: розширено перелік місць для верифікації обладнання
Нові можливості для власників
Раніше послуга була доступна переважно через центри надання адміністративних послуг. Як зазначається у повідомленні: "Тепер фізичні особи можуть верифікувати Starlink не тільки в ЦНАПі, а й у найближчих відділеннях Нової пошти або Укрпошти".
Як додати термінал до Whitelist
Для того, щоб офіційно зареєструвати свій пристрій, користувачам необхідно виконати кілька кроків:
Підготувати дані термінала (номер облікового запису на порталі Starlink, KIT-номер, UTID або Dish ID).
Мати при собі паспорт та РНОКПП.
Подати відповідну заяву у поштовому відділенні або ЦНАПі.
Терміни та важливість процедури
Організатори зазначають, що "у середньому заява опрацьовується протягом 48 годин", хоча через великий попит можливі незначні затримки.
Головна мета ініціативи — легалізація та захист мережі. Згідно з текстом повідомлення, "кожен верифікований Starlink — гарантія безпечного звʼязку в Україні". Власників закликають реєструвати термінали, щоб і надалі "користуватися технологіями без обмежень".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська заявила про серйозну загрозу на фронті через перевагу ворога в застосуванні дронів на оптоволокні. За її словами, Росія має значно більше таких засобів, а Україна продовжує стикатися з низкою бар’єрів для їх масового виробництва.
Берлінська підкреслила, що, попри українське авторство ідеї, країна залежна від комплектуючих з Китаю, який дедалі частіше підтримує Росію. "І повірте, проблема з цим тільки починається", — зазначила блогерка. Окрім зовнішніх факторів, виробники скаржаться на дії української митниці, яка, за словами Берлінської, штучно затримує критичні вантажі.