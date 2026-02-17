В Україні стартував новий етап реєстрації супутникових терміналів Starlink для фізичних осіб. Відтепер процедура верифікації стала доступнішою завдяки розширенню мережі пунктів прийому заяв.

Реєстрація Starlink за 48 годин: розширено перелік місць для верифікації обладнання

Нові можливості для власників

Раніше послуга була доступна переважно через центри надання адміністративних послуг. Як зазначається у повідомленні: "Тепер фізичні особи можуть верифікувати Starlink не тільки в ЦНАПі, а й у найближчих відділеннях Нової пошти або Укрпошти".

Як додати термінал до Whitelist

Для того, щоб офіційно зареєструвати свій пристрій, користувачам необхідно виконати кілька кроків:

Підготувати дані термінала (номер облікового запису на порталі Starlink, KIT-номер, UTID або Dish ID).

Мати при собі паспорт та РНОКПП.

Подати відповідну заяву у поштовому відділенні або ЦНАПі.

Терміни та важливість процедури

Організатори зазначають, що "у середньому заява опрацьовується протягом 48 годин", хоча через великий попит можливі незначні затримки.

Головна мета ініціативи — легалізація та захист мережі. Згідно з текстом повідомлення, "кожен верифікований Starlink — гарантія безпечного звʼязку в Україні". Власників закликають реєструвати термінали, щоб і надалі "користуватися технологіями без обмежень".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська заявила про серйозну загрозу на фронті через перевагу ворога в застосуванні дронів на оптоволокні. За її словами, Росія має значно більше таких засобів, а Україна продовжує стикатися з низкою бар’єрів для їх масового виробництва.

Берлінська підкреслила, що, попри українське авторство ідеї, країна залежна від комплектуючих з Китаю, який дедалі частіше підтримує Росію. "І повірте, проблема з цим тільки починається", — зазначила блогерка. Окрім зовнішніх факторів, виробники скаржаться на дії української митниці, яка, за словами Берлінської, штучно затримує критичні вантажі.