Керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська заявила про серйозну загрозу на фронті через перевагу ворога в застосуванні дронів на оптоволокні. За її словами, Росія має значно більше таких засобів, а Україна продовжує стикатися з низкою бар’єрів для їх масового виробництва.

«Хто помагає Путіну вбивати наших людей»: Берлінська заявила про блокування митницею дронів на оптоволокні

Берлінська підкреслила, що, попри українське авторство ідеї, країна залежна від комплектуючих з Китаю, який дедалі частіше підтримує Росію.

"І повірте, проблема з цим тільки починається", — зазначила блогерка.

Окрім зовнішніх факторів, виробники скаржаться на дії української митниці, яка, за словами Берлінської, штучно затримує критичні вантажі.

"Декому в керівництві митниці дуже хочеться "прикурити" від популярного імпортного товару. Починають затримувати вантажі, влаштовувати додаткові перевірки. В моменті де кожна година на вагу золота", — наголосила вона.

Берлінська публічно попередила посадовців про персональну відповідальність і закликала виробників відкрито повідомляти про подібні зловживання.

"Звертаюсь до всіх виробників — не бійтеся, не мовчіть. Кажіть одразу, як є. Від вашої роботи залежать життя десятків тисяч людей. Страшно має бути не вам, а покидькам, які зливають нашу з вами країну", — додала активістка.

Вона резюмувала, що будь-які спроби нажитися на імпорті складників для дронів є прямою допомогою ворогу у знищенні українців.

