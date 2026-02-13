Руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила о серьезной угрозе на фронте из-за превосходства врага в применении дронов на оптоволокне. По ее словам, у России есть значительно больше таких средств, а Украина продолжает сталкиваться с рядом барьеров для их массового производства.

«Кто помогает Путину убивать наших людей»: Берлинская заявила о блокировании таможней дронов на оптоволокне

Берлинская подчеркнула, что, несмотря на украинское авторство идеи, страна зависима от комплектующих из Китая, который все чаще поддерживает Россию.

"И поверьте, проблема с этим только начинается", — отметила блогерша.

Помимо внешних факторов производители жалуются на действия украинской таможни, которая, по словам Берлинской, искусственно задерживает критические грузы.

"Некоторым в руководстве таможни очень хочется "прикурить" от популярного импортного товара. Начинают задерживать грузы, устраивать дополнительные проверки. В моменте, где каждый час на вес золота", — подчеркнула она.

Берлинская публично предупредила должностных лиц о персональной ответственности и призвала производителей открыто сообщать о подобных злоупотреблениях.

"Обращаюсь ко всем производителям – не бойтесь, не молчите. Говорите сразу, как есть. От вашей работы зависит жизнь десятков тысяч человек. Страшно должно быть не вам, а подонкам, которые сливают нашу с вами страну", — добавила активистка.

Она резюмировала, что любые попытки нажиться на импорте составляющих для дронов являются прямой помощью врагу в уничтожении украинцев.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во время масштабных учений Hedgehog 2025 в Эстонии украинские подразделения БПЛА продемонстрировали потрясающую эффективность, действуя в роли условного противника. Как сообщает The Wall Street Journal, менее чем за пол дня украинская команда фактически "вынесла" два батальона Североатлантического альянса.