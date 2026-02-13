Під час масштабних навчань Hedgehog 2025 в Естонії українські підрозділи БПЛА продемонстрували приголомшливу ефективність, діючи в ролі умовного противника. Як повідомляє The Wall Street Journal, менш ніж за пів дня українська команда фактично "винесла" два батальйони Північноатлантичного альянсу.

Українські дрони проти НАТО: ЗСУ за пів дня «розгромили» два батальйони Альянсу на навчаннях

Успіх операції забезпечила група лише з 10–12 операторів, які мали на озброєнні понад 30 дронів. За короткий проміжок часу вони здійснили 30 умовних "ударів", у результаті чого 17 одиниць бронетехніки було "знищено", а два батальйони НАТО визнали "нездатними до бою".

Головною причиною поразки сил Альянсу стала робота за застарілими стандартами: підрозділи діяли відкрито, техніка та наметові містечка не мали належного маскування. При цьому сили НАТО так і не змогли виявити жоден український дроновий екіпаж.

Ключову роль у цій операції відіграла українська система ситуаційної обізнаності Delta, яка дозволила забезпечити швидке виявлення цілей, миттєву передачу координат та ураження.

Один із командирів НАТО, спостерігаючи за тим, як цифрові технології та дрони паралізували роботу великих підрозділів, підсумував ситуацію без дипломатії:

"Ми у повній дупі", — цитує слова офіцера видання.

Цей інцидент вкотре підкреслив необхідність перегляду тактики ведення сучасної війни та важливість впровадження українського бойового досвіду в підготовку армій Альянсу.

