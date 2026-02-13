В ходе масштабных учений Hedgehog 2025 в Эстонии украинские подразделения БПЛА продемонстрировали потрясающую эффективность, действуя в качестве условного противника. Как сообщает The Wall Street Journal , менее чем за пол дня украинская команда фактически "вынесла" два батальона Североатлантического альянса.

Украинские дроны против НАТО: ВСУ за пол дня «разгромили» два батальона Альянса на учениях

Успех операции обеспечила группа только из 10–12 операторов, имевших на вооружении более 30 дронов. За короткий промежуток времени они совершили 30 условных ударов, в результате чего 17 единиц бронетехники были уничтожены, а два батальона НАТО признали неспособными к бою.

Главной причиной поражения сил Альянса стала работа по устаревшим стандартам: подразделения действовали открыто, техника и палаточные городки не имели должной маскировки. При этом силы НАТО так и не смогли обнаружить ни один украинский дроновый экипаж.

Ключевую роль в этой операции сыграла украинская система ситуационной осведомленности Delta, позволившая обеспечить быстрое обнаружение целей, мгновенную передачу координат и поражение.

Один из командиров НАТО, наблюдая за тем, как цифровые технологии и дроны парализовали работу крупных подразделений, подытожил ситуацию без дипломатии:

"Мы в полной заднице", — цитирует слова офицера издания.

Этот инцидент подчеркнул необходимость пересмотра тактики ведения современной войны и важность внедрения украинского боевого опыта в подготовку армий Альянса.

