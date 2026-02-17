В Украине стартовал новый этап регистрации спутниковых терминалов Starlink для физических лиц. Теперь процедура верификации стала доступнее благодаря расширению сети пунктов приема заявлений.

Регистрация Starlink за 48 часов: расширен перечень мест для верификации оборудования

Новые возможности для владельцев

Ранее услуга была доступна преимущественно через центры предоставления административных услуг. Как отмечается в сообщении: "Теперь физические лица могут верифицировать Starlink не только в ЦНАПе, но и в ближайших отделениях Новой почты или Укрпочты".

Как добавить терминал в Whitelist

Для того чтобы официально зарегистрировать свое устройство, пользователям необходимо выполнить несколько шагов:

Подготовить данные терминала (номер аккаунта на портале Starlink, KIT-номер, UTID или Dish ID).

Иметь при себе паспорт и РНОКПП.

Подать заявление в почтовом отделении или ЦНАПе.

Сроки и важность процедуры

Организаторы отмечают, что "в среднем заявление прорабатывается в течение 48 часов", хотя из-за большого спроса возможны незначительные задержки.

Главная цель инициативы – легализация и защита сети. Согласно тексту сообщения, "каждый верифицированный Starlink – гарантия безопасной связи в Украине". Владельцев призывают регистрировать терминалы, чтобы и дальше "пользоваться технологиями без ограничений".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила о серьезной угрозе на фронте из-за преимущества врага в применении дронов на оптоволокне. По ее словам, у России есть значительно больше таких средств, а Украина продолжает сталкиваться с рядом барьеров для их массового производства.

Берлинская подчеркнула, что, несмотря на украинское авторство идеи, страна зависима от комплектующих из Китая, который все чаще поддерживает Россию. "И поверьте, проблема с этим только начинается", — отметила блогерша. Помимо внешних факторов производители жалуются на действия украинской таможни, которая, по словам Берлинской, искусственно задерживает критические грузы.