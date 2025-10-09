logo_ukra

BTC/USD

121139

ETH/USD

4316.2

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Реальність шокувала нардепів: у Чернігівській області “провалили” захист енергооб'єктів
commentss НОВИНИ Всі новини

Реальність шокувала нардепів: у Чернігівській області “провалили” захист енергооб'єктів

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів про результати перевірки енергооб'єктів у Чернігівській області

9 жовтня 2025, 19:32
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Росія значно посилила обстріли енергооб'єктів. Чимало “прильотів” було по Чернігівській області. Робоча група Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань ціноутворення в енергетиці 8 жовтня здійснила візит на підстанцію 330 кВ “Чернігівська”.

Реальність шокувала нардепів: у Чернігівській області “провалили” захист енергооб'єктів

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Голова Комісії народний депутат Олексій Кучеренко прокоментував ситуацію на Чернігівщині. За його словами, розслідування можливих порушень під час організації захисту об’єктів енергетики та використання коштів на реалізацію відповідних заходів є одним із пріоритетних завдань Комісії. 

“Є аномальною ситуація, коли за 2 — 3 роки будівництва об’єктів другого рівня захисту вони готові лише наполовину, тоді як було виділено понад 20 млрд грн на об’єкти третього рівня, реалізацію яких згодом було заморожено. Очевидними є значні технічні та організаційні прорахунки, рішення щодо яких, на жаль, ухвалювалися в умовах “колективної безвідповідальності” як державних органів, так і органів управління”, — зазначив політик.

Члени Комісії на місці досліджували питання щодо стану й перспектив фінансування та будівництва захисних споруд, додаткових технічних рішень, що впроваджуються на об’єктах за ініціативи НЕК “Укренерго”, а також планів із відновлення пошкоджень, які впливають на стабільність електропостачання всієї області.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада та експерти прогнозують складну зиму — Росія вже почала атакувати газові, енергетичні об'єкти. На тлі цього і народні депутати, і активісти, і військові вказують на недостатній рівень підготовки — не були захищені енергооб'єкти. А в деяких областях шукають гроші на укриття першого рівня.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/OleksiiKucherenko/5797
Теги:

Новини

Всі новини