Реальність шокувала нардепів: у Чернігівській області “провалили” захист енергооб'єктів

Кречмаровская Наталия
Росія значно посилила обстріли енергооб'єктів. Чимало “прильотів” було по Чернігівській області. Робоча група Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань ціноутворення в енергетиці 8 жовтня здійснила візит на підстанцію 330 кВ “Чернігівська”.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Голова Комісії народний депутат Олексій Кучеренко прокоментував ситуацію на Чернігівщині. За його словами, розслідування можливих порушень під час організації захисту об’єктів енергетики та використання коштів на реалізацію відповідних заходів є одним із пріоритетних завдань Комісії.
Члени Комісії на місці досліджували питання щодо стану й перспектив фінансування та будівництва захисних споруд, додаткових технічних рішень, що впроваджуються на об’єктах за ініціативи НЕК “Укренерго”, а також планів із відновлення пошкоджень, які впливають на стабільність електропостачання всієї області.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада та експерти прогнозують складну зиму — Росія вже почала атакувати газові, енергетичні об'єкти. На тлі цього і народні депутати, і активісти, і військові вказують на недостатній рівень підготовки — не були захищені енергооб'єкти. А в деяких областях шукають гроші на укриття першого рівня.