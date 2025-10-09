Реальність шокувала нардепів: у Чернігівській області “провалили” захист енергооб'єктів

Росія значно посилила обстріли енергооб'єктів. Чимало “прильотів” було по Чернігівській області. Робоча група Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань ціноутворення в енергетиці 8 жовтня здійснила візит на підстанцію 330 кВ “Чернігівська”.

Голова Комісії народний депутат Олексій Кучеренко прокоментував ситуацію на Чернігівщині. За його словами, розслідування можливих порушень під час організації захисту об’єктів енергетики та використання коштів на реалізацію відповідних заходів є одним із пріоритетних завдань Комісії.

“Є аномальною ситуація, коли за 2 — 3 роки будівництва об’єктів другого рівня захисту вони готові лише наполовину, тоді як було виділено понад 20 млрд грн на об’єкти третього рівня, реалізацію яких згодом було заморожено. Очевидними є значні технічні та організаційні прорахунки, рішення щодо яких, на жаль, ухвалювалися в умовах “колективної безвідповідальності” як державних органів, так і органів управління”, — зазначив політик.

Члени Комісії на місці досліджували питання щодо стану й перспектив фінансування та будівництва захисних споруд, додаткових технічних рішень, що впроваджуються на об’єктах за ініціативи НЕК “Укренерго”, а також планів із відновлення пошкоджень, які впливають на стабільність електропостачання всієї області.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада та експерти прогнозують складну зиму — Росія вже почала атакувати газові, енергетичні об'єкти. На тлі цього і народні депутати, і активісти, і військові вказують на недостатній рівень підготовки — не були захищені енергооб'єкти. А в деяких областях шукають гроші на укриття першого рівня.



