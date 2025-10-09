Реальность шокировала нардепов: в Черниговской области "провалили" защиту энергообъектов

Россия значительно усилила обстрелы энергообъектов. Немало прилетов было по Черниговской области. Рабочая группа Временной следственной комиссии ВРУ по ценообразованию в энергетике 8 октября совершила визит на подстанцию 330 кВ "Черниговская".

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Глава Комиссии народный депутат Алексей Кучеренко прокомментировал ситуацию на Черниговщине. По его словам, расследование возможных нарушений при организации защиты объектов энергетики и использования средств на реализацию соответствующих мер является одной из приоритетных задач Комиссии.

"Есть аномальная ситуация, когда за 2 — 3 года строительства объектов второго уровня защиты они готовы лишь наполовину, тогда как было выделено более 20 млрд грн на объекты третьего уровня, реализация которых впоследствии была заморожена. Очевидны значительные технические и организационные просчеты, решения по которым, к сожалению, принимались в условиях "коллективной безответственности" как государственных органов, так и органов управления", — отметил политик.

Члены Комиссии на месте исследовали вопросы состояния и перспектив финансирования и строительства защитных сооружений, дополнительных технических решений, внедряемых на объектах по инициативе НЭК "Укрэнерго", а также планов по восстановлению повреждений, влияющих на стабильность электроснабжения всей области.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что власти и эксперты прогнозируют сложную зиму — Россия уже начала атаковать газовые, энергетические объекты. На фоне этого и народные депутаты, и активисты, и военные указывают на недостаточный уровень подготовки – не были защищены энергообъекты. А в некоторых областях ищут деньги на укрытия первого уровня.



