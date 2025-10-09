Реальность шокировала нардепов: в Черниговской области "провалили" защиту энергообъектов

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Россия значительно усилила обстрелы энергообъектов. Немало прилетов было по Черниговской области. Рабочая группа Временной следственной комиссии ВРУ по ценообразованию в энергетике 8 октября совершила визит на подстанцию 330 кВ "Черниговская".
Глава Комиссии народный депутат Алексей Кучеренко прокомментировал ситуацию на Черниговщине. По его словам, расследование возможных нарушений при организации защиты объектов энергетики и использования средств на реализацию соответствующих мер является одной из приоритетных задач Комиссии.
Члены Комиссии на месте исследовали вопросы состояния и перспектив финансирования и строительства защитных сооружений, дополнительных технических решений, внедряемых на объектах по инициативе НЭК "Укрэнерго", а также планов по восстановлению повреждений, влияющих на стабильность электроснабжения всей области.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что власти и эксперты прогнозируют сложную зиму — Россия уже начала атаковать газовые, энергетические объекты. На фоне этого и народные депутаты, и активисты, и военные указывают на недостаточный уровень подготовки – не были защищены энергообъекты. А в некоторых областях ищут деньги на укрытия первого уровня.