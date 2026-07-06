Реалії Києва стають все більш моторошними: на Заході вказали на небезпечну перспективу

Масований російський удар по Києву вкотре продемонстрував одну з найгостріших проблем української протиповітряної оборони — критичну нестачу ракет-перехоплювачів для американських комплексів Patriot. Саме ця обставина, як пише The Wall Street Journal, значно ускладнила захист столиці від балістичних ракет.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, під час останньої атаки українським силам ППО не вдалося перехопити жодну з 23 балістичних ракет, які були випущені Росією по Києву та його околицях. Журналісти зазначають, що така ситуація пов'язана не лише з інтенсивністю російських ударів, а й із глобальним дефіцитом ракет для систем Patriot.

У WSJ наголошують, що саме комплекси Patriot залишаються одним із небагатьох засобів, здатних ефективно знищувати балістичні ракети. Однак запаси цих перехоплювачів обмежені, а їхнє виробництво займає понад два роки. Додатковий тиск на світові резерви створило й загострення ситуації на Близькому Сході, через що попит на такі боєприпаси ще більше зріс.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО звернеться до партнерів із проханням пришвидшити постачання додаткових ракет-перехоплювачів. Водночас Україна залишається лише однією з близько двадцяти держав, які очікують на нові поставки для систем Patriot.

Видання підкреслює, що Росія дедалі активніше комбінує ракетні удари з атаками безпілотників, намагаючись виснажити українську систему ППО. Якщо більшість ударних дронів українські військові успішно знешкоджують, то нестача засобів для боротьби з балістичними ракетами призводить до збільшення кількості жертв серед мирного населення.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна має розширювати систему протиракетної оборони не лише завдяки американським комплексам Patriot, а й активніше співпрацювати з європейськими партнерами щодо отримання сучасних систем SAMP/T. Таку думку висловив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.