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Справа не у Patriot: Україні вказали на страшну помилку масованих руйнуваннях через атаки РФ

Дмитро Снєгирьов наголосив, що поряд із Patriot можливості з перехоплення балістичних цілей мають і європейські системи ППО SAMP/T

6 липня 2026, 16:30
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Клименко Елена

Україна має розширювати систему протиракетної оборони не лише завдяки американським комплексам Patriot, а й активніше співпрацювати з європейськими партнерами щодо отримання сучасних систем SAMP/T. Таку думку висловив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

Справа не у Patriot: Україні вказали на страшну помилку масованих руйнуваннях через атаки РФ

Фото: з відкритих джерел

За його словами, у публічному просторі найчастіше говорять саме про Patriot як про основний засіб боротьби з балістичними ракетами, однак європейські комплекси SAMP/T також мають необхідні можливості для перехоплення таких цілей.

"Чому згадують тільки Patriot? Є й європейські комплекси SAMP/T, які також можуть працювати по балістиці", — зазначив експерт/ 

Снєгирьов вважає, що Україна ще на початку повномасштабного вторгнення могла активніше вести переговори з європейськими державами щодо виробництва або локалізації таких систем. На його думку, співпраця з Францією та Італією у цьому питанні могла бути простішою, ніж домовленості зі Сполученими Штатами.

"Домовитися з Францією, на мою думку, значно легше, ніж зі США. Питання отримання ліцензій або локалізації виробництва потрібно було порушувати ще у 2022 році, коли вже було зрозуміло, що Україні бракує засобів для перехоплення балістичних ракет", — наголосив аналітик/ 

На його переконання, якби відповідні рішення були ухвалені на початку великої війни, за кілька років Україна могла б суттєво наростити власні можливості у сфері протиракетної оборони та зменшити залежність від окремих постачальників озброєння.

Водночас експерт звернув увагу, що нині українські Сили оборони мають лише два комплекси SAMP/T, а такої кількості недостатньо для ефективного прикриття країни від російських балістичних атак.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія не змогла б виробляти балістичні ракети без західних компонентів, а недостатній контроль за дотриманням санкцій лише продовжує війну. Таку думку висловив політолог Віктор Шлінчак, коментуючи чергові масовані ракетні атаки Кремля.



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