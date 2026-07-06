Дело не в Patriot: Украине указали на страшную ошибку массированных разрушений из-за атак РФ

Украина должна расширять систему противоракетной обороны не только благодаря американским комплексам Patriot, но и более активно сотрудничать с европейскими партнерами по получению современных систем SAMP/T. Такое мнение высказал военный аналитик Дмитрий Снегирев.

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По его словам, в публичном пространстве чаще всего говорят именно о Patriot как основном средстве борьбы с баллистическими ракетами, однако европейские комплексы SAMP/T также имеют необходимые возможности для перехвата таких целей.

"Почему упоминают только Patriot? Есть и европейские комплексы SAMP/T, которые также могут работать по баллистике", — отметил эксперт/

Снегирев считает, что Украина еще в начале полномасштабного вторжения могла активнее вести переговоры с европейскими государствами по производству или локализации таких систем. По его мнению, сотрудничество с Францией и Италией в этом вопросе могло быть проще, чем договоренности с Соединенными Штатами.

"Договориться с Францией, по моему мнению, гораздо легче, чем с США. Вопрос получения лицензий или локализации производства нужно поднимать еще в 2022 году, когда уже было понятно, что Украине не хватает средств для перехвата баллистических ракет", — отметил аналитик/

По его убеждению, если бы соответствующие решения были приняты в начале войны, через несколько лет Украина могла бы существенно нарастить собственные возможности в сфере противоракетной обороны и уменьшить зависимость от отдельных поставщиков вооружения.

В то же время эксперт обратил внимание, что в настоящее время украинские Силы обороны имеют только два комплекса SAMP/T, а такого количества недостаточно для эффективного прикрытия страны от российских баллистических атак.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия не смогла бы производить баллистические ракеты без западных компонентов, а недостаточный контроль за соблюдением санкций только продолжает войну. Такое мнение высказал политолог Виктор Шлинчак, комментируя очередные массированные ракетные атаки Кремля.