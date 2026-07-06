Реалии Киева становятся все более жуткими: на Западе указали на опасную перспективу

Массированный российский удар по Киеву еще раз продемонстрировал одну из острейших проблем украинской противовоздушной обороны — критическую нехватку ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot. Именно это обстоятельство, как пишет The Wall Street Journal, значительно усложнило защиту столицы от баллистических ракет.

Фото: из открытых источников

По информации издания, во время последней атаки украинским силам ПВО не удалось перехватить ни одну из 23 баллистических ракет, выпущенных Россией по Киеву и его окрестностям. Журналисты отмечают, что такая ситуация связана не только с интенсивностью российских ударов, но и глобальным дефицитом ракет для систем Patriot.

В WSJ отмечают, что именно комплексы Patriot остаются одним из немногих средств, способных эффективно уничтожать баллистические ракеты. Однако запасы этих перехватчиков ограничены, а их производство занимает более двух лет. Дополнительное давление на мировые резервы оказало и обострение ситуации на Ближнем Востоке, поэтому спрос на такие боеприпасы еще больше возрос.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО обратится к партнерам с просьбой ускорить поставки дополнительных ракет-перехватчиков. В то же время Украина остается лишь одним из около двадцати государств, ожидающих новых поставок для систем Patriot.

Издание подчеркивает, что Россия все активнее комбинирует ракетные удары с атаками беспилотников, пытаясь истощить украинскую систему ПВО. Если большинство ударных дронов украинские военные успешно обезвреживают, недостаток средств для борьбы с баллистическими ракетами приводит к увеличению количества жертв среди мирного населения.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина должна расширять систему противоракетной обороны не только благодаря американским комплексам Patriot, но и активнее сотрудничать с европейскими партнерами по получению современных систем SAMP/T. Такое мнение высказал военный аналитик Дмитрий Снегирев.