Реактивні дрони вдарили по великому обласному центрі: деталі

Російські війська в ніч проти п’ятниці здійснили масовану атаку на Суми із застосуванням безпілотників. Серед них, за даними Повітряних сил, могли бути й реактивні БпЛА, які останнім часом Росія дедалі активніше використовує для ударів по Україні.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Одне з влучань зафіксували у Ковпаківському районі міста. Внаслідок атаки спалахнула пожежа у двоповерховому житловому будинку. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Перші повідомлення про наслідки удару з’явилися близько 01:42. Тоді чиновник наголосив, що ситуація продовжує розвиватися, а атака ще не завершилася.

Згодом стало відомо, що ціллю масованого нальоту стали об’єкти цивільної інфраструктури та житловий сектор Ковпаківського району. Після ударів пожежі виникли одразу на кількох локаціях.

Роботу екстрених служб додатково ускладнювала загроза повторних атак. Через небезпеку нових ударів рятувальники були змушені працювати в умовах постійного ризику.

За попередньою інформацією, внаслідок прямого влучання російського безпілотника у двоповерховий житловий будинок постраждали двоє людей. Інформація про масштаби руйнувань та можливу кількість інших потерпілих уточнювалася.

Ще ввечері 20 серпня Повітряні сили повідомляли про рух груп російських безпілотників у напрямку Сумської області. Серед них фіксувалися й реактивні дрони.

Таким чином, нічна атака стала черговим ударом по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах Сум. Наслідки обстрілу продовжували встановлювати, поки місто залишалося під загрозою нових ударів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські війська рано-вранці завдали двох прицільних ударів реактивними безпілотниками по приватному житловому будинку в Буринській громаді Сумської області. Внаслідок атаки загинули 29-річна жінка та її 9-річний син. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.



