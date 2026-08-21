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Реактивные дроны ударили по большому областному центру: детали

Россия массированно атаковала Сумы БпЛА, в том числе реактивными. Есть попадание в двухэтажку и по меньшей мере двое пострадавших

21 августа 2026, 06:50
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Кравцев Сергей

Российские войска в ночь на пятницу совершили массированную атаку на Сумы с применением беспилотников. Среди них, по данным Воздушных сил, могли быть и реактивные БПЛА, которые в последнее время Россия все более активно использует для ударов по Украине.

Реактивные дроны ударили по большому областному центру: детали

Дрон. Фото: из открытых источников

Одно из попаданий зафиксировали в Ковпаковском районе города. В результате атаки вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме. Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Первые сообщения о последствиях удара появились около 1:42. Тогда чиновник подчеркнул, что ситуация продолжает развиваться, а атака еще не завершилась.

Впоследствии стало известно, что целью массированного налета стали объекты гражданской инфраструктуры и жилищный сектор Ковпаковского района. После ударов пожара возник сразу на нескольких локациях.

Работу экстренных служб дополнительно усложняла угроза повторных атак. Из-за опасности новых ударов спасатели были вынуждены работать в условиях постоянного риска.

По предварительной информации, в результате прямого попадания российского беспилотника в двухэтажный жилой дом пострадали два человека. Информация о масштабах разрушений и возможном количестве других пострадавших уточнялась.

Еще вечером 20 августа Воздушные силы сообщали о движении групп российских беспилотников в направлении Сумской области. Среди них фиксировались и реактивные дроны.

Таким образом, ночная атака стала очередным ударом по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам Сум. Последствия обстрела продолжали устанавливать до тех пор, пока город оставался под угрозой новых ударов.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска рано утром нанесли два прицельных удара реактивными беспилотниками по частному жилому дому в Буринской общине Сумской области. В результате атаки погибли 29-летняя женщина и ее 9-летний сын. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.




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Источник: https://t.me/serhii_kryvosheienko/2194
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