Реактивные дроны ударили по большому областному центру: детали

Российские войска в ночь на пятницу совершили массированную атаку на Сумы с применением беспилотников. Среди них, по данным Воздушных сил, могли быть и реактивные БПЛА, которые в последнее время Россия все более активно использует для ударов по Украине.

Дрон. Фото: из открытых источников

Одно из попаданий зафиксировали в Ковпаковском районе города. В результате атаки вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме. Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Первые сообщения о последствиях удара появились около 1:42. Тогда чиновник подчеркнул, что ситуация продолжает развиваться, а атака еще не завершилась.

Впоследствии стало известно, что целью массированного налета стали объекты гражданской инфраструктуры и жилищный сектор Ковпаковского района. После ударов пожара возник сразу на нескольких локациях.

Работу экстренных служб дополнительно усложняла угроза повторных атак. Из-за опасности новых ударов спасатели были вынуждены работать в условиях постоянного риска.

По предварительной информации, в результате прямого попадания российского беспилотника в двухэтажный жилой дом пострадали два человека. Информация о масштабах разрушений и возможном количестве других пострадавших уточнялась.

Еще вечером 20 августа Воздушные силы сообщали о движении групп российских беспилотников в направлении Сумской области. Среди них фиксировались и реактивные дроны.

Таким образом, ночная атака стала очередным ударом по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам Сум. Последствия обстрела продолжали устанавливать до тех пор, пока город оставался под угрозой новых ударов.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска рано утром нанесли два прицельных удара реактивными беспилотниками по частному жилому дому в Буринской общине Сумской области. В результате атаки погибли 29-летняя женщина и ее 9-летний сын. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.



