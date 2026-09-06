Реактивні дрони підуть у минуле: РФ виготовляє нову смертоносну зброю проти України

Російські війська постійно вдосконалюють засоби ураження України. У 2026 році використовують ракети, КАБи, різноманітні дрони, навіть реактивні. Наступного року до цього арсеналу, скоріш за все, додасться реактивна ракета.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Про це розповів радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій “Флеш” Бескрестнов в етері “Єдиного телемарафону”.

“Росіяни зараз навіть також намагаються виготовляти і будуть виготовляти наступного року вже не реактивні шахеди, а реактивні ракети. Багато хто чув таку назву, як “Бандероль”. Тобто це бюджетна російська реактивна ракета”, — зазначив “Флеш”.

За його словами, також спеціалісти фіксують, як Росія атакує Київ. “Герань-5", яку радник Зеленського показував у своєму Telegtam-каналі, — це також уже ракета реактивна.

“Тобто Росія розуміє, що у нас будуть реактивні перехоплювачі і мають робити, і спробують далі робити ось таку еволюцію реактивних БПЛА. Це вже реактивна ракета. Ми розуміємо це і будемо намагатися робити українські реактивні ракети-перехоплювачі, для того, щоб робити протидії таких ракет”, — підсумував радник Зеленського.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Україна та Росія погодилися на триденне обмежене перемир’я — нібито погоджено не обстрілювати Київ та Москву під час візиту у столиці країн спецпредставників Трампа — Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. І навіть при такому перемир’ї у ніч на 6 вересня в Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу БПЛА.

Однак наступного тижня, за даними моніторингових каналів, Росія може завдати чергового масованого удару із застосуванням стратегічної авіації.



