Реактивні дрони підуть у минуле: РФ виготовляє нову смертоносну зброю проти України

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Сергій Кречмаровський
Російські війська постійно вдосконалюють засоби ураження України. У 2026 році використовують ракети, КАБи, різноманітні дрони, навіть реактивні. Наступного року до цього арсеналу, скоріш за все, додасться реактивна ракета.
Обстріл. Фото портал "Коментарі"
Про це розповів радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій “Флеш” Бескрестнов в етері “Єдиного телемарафону”.
За його словами, також спеціалісти фіксують, як Росія атакує Київ. “Герань-5", яку радник Зеленського показував у своєму Telegtam-каналі, — це також уже ракета реактивна.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Україна та Росія погодилися на триденне обмежене перемир’я — нібито погоджено не обстрілювати Київ та Москву під час візиту у столиці країн спецпредставників Трампа — Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. І навіть при такому перемир’ї у ніч на 6 вересня в Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу БПЛА.
Однак наступного тижня, за даними моніторингових каналів, Росія може завдати чергового масованого удару із застосуванням стратегічної авіації.