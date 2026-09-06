Путін уже забув про перемир’я: коли РФ готує новий масований обстріл України

Україна та Росія погодилися на триденне обмежене перемир’я — нібито погоджено не обстрілювати Київ та Москву під час візиту у столиці країн спецпредставників Трампа — Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. І навіть при такому перемир’ї у ніч на 6 вересня в Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу БПЛА.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Однак Росія уже готує черговий масований обстріл із застосуванням стратегічної авіації. Про це попереджають моніторингові канали. Зазначають, що вже наступного тижня можливий масований ракетний удар із залученням Ту-95МС.

“В останні дні фіксується активне перекидання бортів Ту-95МС із Далекого Сходу ближче до кордону з Україною. Цього тижня зафіксовано два таких перельоти, ще 5 Ту-95МС оснащені на Далекому Сході”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у суботу, після тривалої перерви, до Москви прибули спецпредставники Трампа — Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Вони зустрілися з російським лідером Володимиром Путіним. В Україні заяви американців розкритикували.

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що перемовники зі спецпредставників посередні, особливо із Віткоффа.

Рейтерович нагадав, що США постійно акцентують на своїй ролі саме посередників та завданні завершити війну. Це, зауважив він, вимагає відстороненості та нейтральності. Натомість Віткофф наговорив Путіну чимало компліментів, зауважив, як вони чекали зустрічі тощо.

Американські експерти, за його словами, вважають, що причина у відсутності дипломатичного досвіду у Віткоффа.



