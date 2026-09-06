Путин уже забыл о перемирии: когда РФ готовит новый массированный обстрел Украины

Украина и Россия согласились на трехдневное ограниченное перемирие – якобы согласовано не обстреливать Киев и Москву во время визита в столицы стран спецпредставителей Трампа – Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. И даже при таком перемирии в ночь на 6 сентября в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Однако Россия уже готовит очередные массированные обстрелы с применением стратегической авиации. Об этом предупреждают мониторинговые каналы. Отмечают, что уже на следующей неделе возможен массированный ракетный удар с привлечением Ту-95МС.

"В последние дни фиксируется активная переброска бортов Ту-95МС с Дальнего Востока ближе к границе с Украиной. На этой неделе зафиксировано два таких перелета, еще 5 Ту-95МС оснащены на Дальнем Востоке", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в субботу, после длительного перерыва, в Москву прибыли спецпредставители Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Они встретились с российским лидером Владимиром Путиным. В Украине заявления американцев подвергли критике.

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что переговорщики из спецпредставителей посредственные, особенно Уиткоффа.

Рейтерович напомнил, что США постоянно акцентируют на своей роли именно посредников и задачу завершить войну. Это, заметил он, требует отстраненности и нейтральности. В то же время Виткофф наговорил Путину немало комплиментов, заметил, как они ждали встречи и тому подобное.

Американские эксперты, по его словам, считают, что причина в отсутствии дипломатического опыта у Уиткоффа.



