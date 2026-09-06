Реактивные дроны уйдут в прошлое: РФ производит новое смертоносное оружие против Украины

Российские войска постоянно усовершенствуют средства поражения Украины. В 2026 году используют ракеты, кабы, разнообразные дроны, даже реактивные. В следующем году к этому арсеналу, скорее всего, прибавится реактивная ракета.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Об этом рассказал советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Флеш Бескрестнов в эфире Единого телемарафона.

"Россияне сейчас даже также пытаются производить и будут производить в следующем году уже не реактивные шахеды, а реактивные ракеты. Многие слышали такое название, как "Бандероль". То есть это бюджетная российская реактивная ракета", — отметил "Флэш".

По его словам, специалисты фиксируют, как Россия атакует Киев. "Герань-5", которую советник Зеленского показывал в своем Telegtam-канале, — это тоже уже ракета реактивная.

"То есть Россия понимает, что у нас будут реактивные перехватчики и должны делать, и попытаются дальше делать вот такую эволюцию реактивных БПЛА. Это уже реактивная ракета. Мы понимаем это и будем пытаться делать украинские реактивные ракеты-перехватчики, для того чтобы противодействовать таким ракетам", — подытожил советник Зелен.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина и Россия согласились на трехдневное ограниченное перемирие — якобы согласовано не обстреливать Киев и Москву во время визита в столицу стран спецпредставителей Трампа — Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. И даже при таком перемирии в ночь на 6 сентября в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА.

Однако на следующей неделе, по данным мониторинговых каналов, Россия может нанести очередной массированный удар с применением стратегической авиации.



