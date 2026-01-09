Реакція z-блогерів на удар РФ по Україні «Орєшніком»

Російський удар по території України із застосуванням ракети "Орешник" спричинив помітне роздратування серед z-блогерів, які відкрито засумнівалися в офіційній версії Міноборони РФ про "удар у відповідь". Частина з них назвала атаку радше демонстраційною та експериментальною, ніж реальним ураженням так званих "центрів ухвалення рішень".

Російські коментарі про удар по Україні «Орєшніком»

Зокрема, автори каналу "Два майора" заявили, що удар не можна вважати відповіддю на атаку по резиденції президента РФ. За їхньою оцінкою, йдеться про бойове випробування ракети на велику дальність за маршрутом Астрахань—Львів, а також про демонстрацію можливостей із натяком на потенційну загрозу для польського Жешува, який відіграє роль логістичного авіаційного вузла НАТО для України.

Z-блогер Fightbomber, у свою чергу, заявив, що Росія "відповіла" на атаку щодо резиденції президента, формально виконавши потрібні політичні та пропагандистські кроки. Він зазначив, що подібні показові удари РФ може дозволити собі лише кілька разів на рік і висловив сподівання, що на цьому демонстрації завершаться. За його оцінкою, подібні сигнали не матимуть реального впливу ані на хід війни, ані на переговорні позиції сторін.

Критичну позицію висловив і письменник Захар Прилепин. Він звернув увагу на те, що в сюжетах російського телебачення двічі наголошувалося, що удар став відповіддю на атаку по резиденції президента РФ. Водночас Прилепин поставив риторичне запитання, чи означає це, що без цього інциденту удару по українському газовому сховищу взагалі не було б.

