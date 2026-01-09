Реакция z-блоггеров на удар РФ по Украине «Орешником»

Российский удар по территории Украины с применением ракеты "Орешник" нанес заметное раздражение среди z-блоггеров, которые открыто усомнились в официальной версии Минобороны РФ об "ответном ударе". Часть из них назвала атаку скорее демонстрационной и экспериментальной, чем реальным поражением так называемых центров принятия решений.

Российские комментарии про удар по Украине «Орешником»

В частности, авторы канала "Два майора" заявили, что удар нельзя считать ответом на атаку по резиденции президента РФ. По их оценке, речь идет о боевом испытании ракеты на большую дальность по маршруту Астрахань—Львов, а также демонстрации возможностей с намеком на потенциальную угрозу для польского Жешува, который играет роль логистического авиационного узла НАТО для Украины.

Z-блогер Fightbomber, в свою очередь, заявил, что Россия "ответила" на атаку по поводу резиденции президента, формально выполнив нужные политические и пропагандистские шаги. Он отметил, что подобные показательные удары РФ могут позволить себе лишь несколько раз в год и выразили надежду, что на этом демонстрации завершатся. По его оценке, подобные сигналы не будут иметь реального влияния ни на ход войны, ни на переговорные позиции сторон.

Критическую позицию высказал и писатель Захар Прилепин. Он обратил внимание на то, что в сюжетах российского телевидения дважды отмечалось, что удар стал ответом на атаку по резиденции президента РФ. В то же время Прилепин задал риторический вопрос, означает ли это, что без этого инцидента удара по украинскому газовому хранилищу вообще не было бы.

