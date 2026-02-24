Народний депутат Дмитро Разумков висловив різке обурення діями влади у четверту річницю повномасштабного вторгнення. Політик наголосив, що саме в цей символічний день із законопроєкту було вилучено правки, які передбачали виплати у розмірі 15 млн грн родинам загиблих працівників ДСНС.

Разумков: Влада обманула бізнес із податками та позбавила гарантій родини загиблих працівників ДСНС

"Рятувальники – точно герої, і вони точно заслуговують на гідне вшанування, на повагу і подяку", — заявив нардеп, підкресливши, що ці люди щодня ризикують життям, дістаючи українців з-під завалів у надскладних умовах.

Дмитро Разумков нагадав, що стійкість України — це заслуга звичайних громадян, а не державних інституцій чи посад. За його словами, країну втримали ті, хто голіруч зустрічав ворога та допомагав армії з перших хвилин вторгнення:

"Нашу державу врятували не посади і не інституції — її врятували люди... Саме завдяки нашим людям, а не владі, держава вистояла. Саме вони не допустили "Київ за три дні"".

Окрему увагу депутат приділив ситуації з українським бізнесом. Він зазначив, що підприємці підтримали країну податками у найважчий час, проте держава не стримала своїх обіцянок щодо податкових пільг.

"Підприємців кинули, спочатку пообіцявши зменшення податків до кінця війни... а натомість повернули старі ставки, підвищили їх і хочуть запровадити нові", — констатував Разумков.

На завершення політик віддав шану лікарям, які рятують життя під обстрілами, та вчителям, які проводять уроки в укриттях без світла й тепла. На думку нардепа, саме героїзм народу — як на передовій, так і в тилу — залишається єдиним чинником, завдяки якому "Україна залишилась Україною".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони України оприлюднило офіційну заяву щодо виплат родині військовослужбовця Назара Далецького, який вважався загиблим з вересня 2022 року, але 5 лютого 2026 року повернувся з російського полону. У відомстві наголосили, що "родина Назара Далецького не має повертати виплати державі".