Народный депутат Дмитрий Разумков выразил резкое возмущение действиями властей в четвертую годовщину полномасштабного вторжения. Политик подчеркнул, что именно в этот символический день из законопроекта были изъяты правки, которые предусматривали выплаты в размере 15 млн грн семьям погибших работников ГСЧС.

Разумков: Власти обманули бизнес с налогами и лишили гарантий семьи погибших работников ГСЧС

"Спасатели – точно герои, и они точно заслуживают достойного уважения, уважения и благодарности", — заявил нардеп, подчеркнув, что эти люди каждый день рискуют жизнью, доставая украинцев из-под завалов в сверхсложных условиях.

Дмитрий Разумков напомнил, что устойчивость Украины – это заслуга обычных граждан, а не государственных институций или должностей. По его словам, страну удержали те, кто голыми руками встречал врага и помогал армии с первых минут вторжения:

"Наше государство спасли не должности и не институты — его спасли люди... Именно благодаря нашим людям, а не власти, государство выстояло. Именно они не допустили "Киев за три дня"".

Особое внимание депутат уделил ситуации с украинским бизнесом. Он отметил, что предприниматели поддержали страну налогами в самое тяжелое время, однако государство не сдержало своих обещаний по налоговым льготам.

"Предпринимателей бросили, сначала пообещав уменьшение налогов к концу войны... а вместо этого вернули старые ставки, повысили их и хотят ввести новые", — констатировал Разумков.

В завершение политик отдал уважение врачам, спасающим жизнь под обстрелами, и учителям, проводящим уроки в укрытиях без света и тепла. По мнению нардепа, именно героизм народа как на передовой, так и в тылу остается единственным фактором, благодаря которому "Украина осталась Украиной".

