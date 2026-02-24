logo

Разумков: Власти обманули бизнес с налогами и лишили гарантий семьи погибших работников ГСЧС
Разумков: Власти обманули бизнес с налогами и лишили гарантий семьи погибших работников ГСЧС

«Это не фантастика, а страшная реальность»: Разумков раскритиковал власть за отмену выплат семьям погибших спасателей

24 февраля 2026, 17:53
Народный депутат Дмитрий Разумков выразил резкое возмущение действиями властей в четвертую годовщину полномасштабного вторжения. Политик подчеркнул, что именно в этот символический день из законопроекта были изъяты правки, которые предусматривали выплаты в размере 15 млн грн семьям погибших работников ГСЧС.

Разумков: Власти обманули бизнес с налогами и лишили гарантий семьи погибших работников ГСЧС

Разумков: Власти обманули бизнес с налогами и лишили гарантий семьи погибших работников ГСЧС

"Спасатели – точно герои, и они точно заслуживают достойного уважения, уважения и благодарности", — заявил нардеп, подчеркнув, что эти люди каждый день рискуют жизнью, доставая украинцев из-под завалов в сверхсложных условиях.

Дмитрий Разумков напомнил, что устойчивость Украины – это заслуга обычных граждан, а не государственных институций или должностей. По его словам, страну удержали те, кто голыми руками встречал врага и помогал армии с первых минут вторжения:

"Наше государство спасли не должности и не институты — его спасли люди... Именно благодаря нашим людям, а не власти, государство выстояло. Именно они не допустили "Киев за три дня"".

Особое внимание депутат уделил ситуации с украинским бизнесом. Он отметил, что предприниматели поддержали страну налогами в самое тяжелое время, однако государство не сдержало своих обещаний по налоговым льготам.

"Предпринимателей бросили, сначала пообещав уменьшение налогов к концу войны... а вместо этого вернули старые ставки, повысили их и хотят ввести новые", — констатировал Разумков.

В завершение политик отдал уважение врачам, спасающим жизнь под обстрелами, и учителям, проводящим уроки в укрытиях без света и тепла. По мнению нардепа, именно героизм народа как на передовой, так и в тылу остается единственным фактором, благодаря которому "Украина осталась Украиной".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны Украины обнародовало официальное заявление о выплате семье военнослужащего Назара Далецкого, который считался погибшим с сентября 2022 года, но 5 февраля 2026 вернулся из российского плена. В ведомстве подчеркнули, что "семья Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству".



