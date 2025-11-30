Раптовий прорив окупантів на Дніпропетровщині

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" повідомив про локальний прорив російської диверсійної групи на Дніпропетровщині. Окупанти змогли пройти між бойовими порядками та спробували здійснити швидкий ривок у напрямку смуги Єгорівка — Остапівське — Герасимівка, що розташована південніше Покровського.

Росіяни локально прорвалися в Дніпропетровську область

Наразі українські підрозділи проводять зачистку населених пунктів, де можуть переховуватися ворожі військові. За словами офіцера, російські групи діють неорганізовано та хаотично, однак подібні проникнення несуть ризик формування локальних бойових зон у тилу. Саме тому робота зі зачистки території та недопущення накопичення противника зараз є ключовою фазою операції.

Сили оборони продовжують перевірку місцевості, аби виключити можливість повторних маневрів чи закріплення російських підрозділів у житлових кварталах або посадках.

