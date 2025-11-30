Внезапный прорыв окупантов на Днепропетровщине

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" сообщил о локальном прорыве российской диверсионной группы на Днепропетровщине. Оккупанты смогли пройти между боевыми порядками и попытались совершить быстрый рывок в направлении полосы Егоровка — Остаповское — Герасимовка, расположенной южнее Покровского.

Россияне локально прорвались в Днепропетровскую область

В настоящее время украинские подразделения производят зачистку населенных пунктов, где могут скрываться вражеские военные. По словам офицера, российские группы действуют неорганизованно и хаотично, однако подобные проникновения представляют риск формирования локальных боевых зон в тылу. Именно поэтому работа по зачистке территории и предотвращению накопления противника сейчас является ключевой фазой операции.

Силы обороны продолжают проверку местности для исключения возможности повторных маневров или закрепления российских подразделений в жилых кварталах или посадках.

