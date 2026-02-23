Ракетний удар по бізнесу США в Україні: у Тростянці пошкоджено підприємство Mondelez

У ніч на 22 лютого Росія завдала ракетного удару по виробничому об’єкту компанії Mondelez у місті Тростянець. Про це повідомив у соцмережі X міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Росія атакувала виробничий об’єкт компанії Mondelez у Тростянці – пошкоджено будівлю заводу

За його словами, ракета влучила в одну з виробничих будівель підприємства. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Водночас зафіксовано пошкодження виробничої інфраструктури.

Сибіга наголосив, що йдеться про цивільний об’єкт, який не має військового призначення. Завод працює з 1990-х років і є одним із перших великих інвестиційних проєктів США в незалежній українській економіці. Підприємство виробляє продукцію під всесвітньо відомими брендами Milka, Oreo, Barni, TUC та іншими.

Це підприємство працевлаштовує українців та формує податкові надходження, роблячи внесок як в економіку України, так і у співпрацю зі Сполученими Штатами. У своїй заяві міністр підкреслив, що атаки на такі об’єкти виходять за межі суто українського контексту.

“Росія завдала удару по ще одному американському підприємству в Україні — цивільному виробничому об'єкту Mondelez у Тростянці — одній з перших великих інвестицій США в незалежну економіку України. Ракета влучила в один з виробничих корпусів. На щастя, жертв немає. Це не військова ціль, а завод, який працює з 1990-х років, виробляє всесвітньо відомі бренди, працевлаштовує українців, робить внесок у нашу та американську економіку. Коли російські ракети вражають такі об'єкти, вони спрямовані не лише на Україну. Вони спрямовані на американські бізнес-інтереси в Європі. Москва не може говорити про економічний діалог зі Сполученими Штатами, атакуючи виробничі об'єкти, що належать США. Напад на мирну промисловість — це не війна, це навмисний економічний терор. Має бути понесена відповідальність.”, — зазначив Андрій Сибіга.

Компанія Mondelēz International є однією з найбільших світових транснаціональних корпорацій у сфері виробництва продуктів харчування та працює більш ніж у 160 країнах. В Україні діє ПрАТ "Монделіс Україна", зокрема Тростянецька фабрика, а також виробництво снекової продукції. Удар по підприємству став черговим випадком пошкодження цивільної та промислової інфраструктури внаслідок російських атак. Факт влучання у виробничий об’єкт міжнародної компанії посилює міжнародний вимір наслідків війни, адже йдеться про інвестиції та робочі місця, пов’язані з глобальними економічними зв’язками.

Інформація щодо масштабу руйнувань уточнюється. Підприємство продовжує оцінювати наслідки удару та можливості відновлення виробництва.

