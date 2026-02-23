Ракетний удар по бізнесу США в Україні: у Тростянці пошкоджено підприємство Mondelez

Рубрики
Проніна Анна
У ніч на 22 лютого Росія завдала ракетного удару по виробничому об’єкту компанії Mondelez у місті Тростянець. Про це повідомив у соцмережі X міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Росія атакувала виробничий об’єкт компанії Mondelez у Тростянці – пошкоджено будівлю заводу
За його словами, ракета влучила в одну з виробничих будівель підприємства. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Водночас зафіксовано пошкодження виробничої інфраструктури.
Сибіга наголосив, що йдеться про цивільний об’єкт, який не має військового призначення. Завод працює з 1990-х років і є одним із перших великих інвестиційних проєктів США в незалежній українській економіці. Підприємство виробляє продукцію під всесвітньо відомими брендами Milka, Oreo, Barni, TUC та іншими.
Це підприємство працевлаштовує українців та формує податкові надходження, роблячи внесок як в економіку України, так і у співпрацю зі Сполученими Штатами. У своїй заяві міністр підкреслив, що атаки на такі об’єкти виходять за межі суто українського контексту.
Компанія Mondelēz International є однією з найбільших світових транснаціональних корпорацій у сфері виробництва продуктів харчування та працює більш ніж у 160 країнах. В Україні діє ПрАТ "Монделіс Україна", зокрема Тростянецька фабрика, а також виробництво снекової продукції. Удар по підприємству став черговим випадком пошкодження цивільної та промислової інфраструктури внаслідок російських атак. Факт влучання у виробничий об’єкт міжнародної компанії посилює міжнародний вимір наслідків війни, адже йдеться про інвестиції та робочі місця, пов’язані з глобальними економічними зв’язками.
Інформація щодо масштабу руйнувань уточнюється. Підприємство продовжує оцінювати наслідки удару та можливості відновлення виробництва.
