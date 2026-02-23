Ракетный удар по бизнесу США в Украине: в Тростянце повреждено предприятие Mondelez

В ночь на 22 февраля Россия нанесла ракетный удар по производственному объекту компании Mondelez в городе Тростянец. Об этом сообщил в соцсети X министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Россия атаковала производственный объект компании Mondelez в Тростянце – повреждено здание завода

По его словам, ракета попала в одно из производственных зданий предприятия. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В то же время, зафиксировано повреждение производственной инфраструктуры.

Сибига подчеркнул, что речь идет о гражданском объекте, не имеющем военного назначения. Завод работает с 1990-х и является одним из первых крупных инвестиционных проектов США в независимой украинской экономике. Предприятие производит продукцию под всемирно известными брендами Milka, Oreo, Barni, TUC и другими.

Это предприятие трудоустраивает украинцев и формирует налоговые поступления, внося вклад как в экономику Украины, так и в сотрудничество с Соединенными Штатами. В своем заявлении министр подчеркнул, что атаки на такие объекты выходят за пределы чисто украинского контекста.

"Россия нанесла удар по еще одному американскому предприятию в Украине — гражданскому производственному объекту Mondelez в Тростянце — одной из первых крупных инвестиций США в независимую экономику Украины. Ракета попала в один из производственных корпусов. К счастью, жертв нет. Это не военная цель, а завод, работающий с 1990-х годов украинцев, делает вклад в нашу и американскую экономику. Когда российские ракеты поражают такие объекты , они направлены на американские бизнес-интересы в Европе. Должна быть понесена ответственность.”, — отметил Андрей Сибига.

Mondelēz International является одной из крупнейших мировых транснациональных корпораций в сфере производства продуктов питания и работает более чем в 160 странах. В Украине действует ЧАО "Монделис Украина", в частности, Тростянецкая фабрика, а также производство снековой продукции. Удар по предприятию стал очередным случаем повреждения гражданской и промышленной инфраструктуры в результате российских атак. Факт попадания в производственный объект международной компании усиливает международное измерение последствий войны , ведь речь идет об инвестициях и рабочих местах, связанных с глобальными экономическими связями.

Информация о масштабе разрушений уточняется. Предприятие продолжает оценивать последствия удара и возобновления производства.

