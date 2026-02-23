Масштабний контрнаступ відкладається: названо дві несподівані причини провалу ЗСУ

Наразі Україна не здатна розпочати активну деокупацію своїх територій, заявив президент України Володимир Зеленський і назвав основні причини цього в інтерв’ю ВВС.

Фото: з відкритих джерел

Президент наголосив, що повернення тимчасово окупованих регіонів – це лише питання часу, проте сьогоднішні умови не дозволяють робити це силовим шляхом без величезних людських втрат. За його словами, Росія має значну чисельну перевагу у військах, і будь-яка спроба стрімкого наступу може призвести до мільйонів жертв.

"Будь-які рішення повинні враховувати ціну людського життя. Територія без людей не має цінності, якщо за її звільнення доведеться заплатити надмірною кількістю загиблих", – підкреслив Зеленський.

Окрім цього, президент зазначив проблему браку необхідного озброєння, що ускладнює швидке звільнення регіонів. Він підкреслив, що успіх операції залежить не лише від зусиль України, а й від допомоги міжнародних партнерів. "Це залежить не лише від нас, а й від наших партнерів. Станом на сьогодні цього немає", – сказав глава держави, відзначивши важливість міжнародної підтримки у забезпеченні обороноздатності.

Попри обмеження, стратегічна мета країни залишається незмінною – відновлення територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року. Президент підкреслив, що це принципове питання справедливості та національної єдності.

Зеленський наголошує, що поки немає всіх необхідних ресурсів для масштабного контрнаступу, проте держава продовжує зміцнювати оборону, розвивати міжнародні зв’язки та готуватися до моменту, коли повернення територій стане можливим без надмірних втрат серед цивільного населення та військових.

