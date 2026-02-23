logo

Масштабное контрнаступление откладывается: названы две неожиданные причины провала ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Масштабное контрнаступление откладывается: названы две неожиданные причины провала ВСУ

Зеленский объяснил, что из-за превосходства РФ и нехватки вооружения Украина не может начать масштабное контрнаступление

23 февраля 2026, 10:25
Автор:
Пока Украина не способна начать активную деоккупацию своих территорий, заявил президент Украины Владимир Зеленский и назвал основные причины этого в интервью ВВС.

Масштабное контрнаступление откладывается: названы две неожиданные причины провала ВСУ

Президент подчеркнул, что возвращение временно оккупированных регионов – это только вопрос времени, однако сегодняшние условия не позволяют делать это силовым путем без огромных потерь человека. По его словам, у России есть значительное численное преимущество в войсках, и любая попытка стремительного наступления может привести к миллионам жертв.

"Любые решения должны учитывать цену человеческой жизни. Территория без людей не имеет ценности, если за ее увольнение придется заплатить чрезмерным количеством погибших", — подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, президент отметил проблему нехватки необходимого вооружения, что затрудняет скорейшее освобождение регионов. Он подчеркнул, что успех сделки зависит не только от усилий Украины, но и помощи международных партнеров. "Это зависит не только от нас, но и от наших партнеров. По состоянию на сегодняшний день этого нет", – сказал глава государства, отметив важность международной поддержки в обеспечении обороноспособности.

Несмотря на ограничения, стратегическая цель страны остается неизменной – восстановление территориальной целостности в границах 1991 года. Президент подчеркнул, что это принципиальный вопрос справедливости и национального единства.

Зеленский отмечает, что пока нет необходимых ресурсов для масштабного контрнаступления, однако государство продолжает укреплять оборону, развивать международные связи и готовиться к моменту, когда возвращение территорий станет возможным без чрезмерных потерь среди гражданского населения и военных.

Портал "Комментарии" уже писал , что поставок ракет для украинской противовоздушной обороны несколько улучшилось после поступления новой партии от международных партнеров, однако эксперты предостерегают, что запасов может не хватить для стабильной защиты до конца зимы. Такую оценку в эфире Украинского радио дал директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.



