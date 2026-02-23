Масштабное контрнаступление откладывается: названы две неожиданные причины провала ВСУ

Пока Украина не способна начать активную деоккупацию своих территорий, заявил президент Украины Владимир Зеленский и назвал основные причины этого в интервью ВВС.

Фото: из открытых источников

Президент подчеркнул, что возвращение временно оккупированных регионов – это только вопрос времени, однако сегодняшние условия не позволяют делать это силовым путем без огромных потерь человека. По его словам, у России есть значительное численное преимущество в войсках, и любая попытка стремительного наступления может привести к миллионам жертв.

"Любые решения должны учитывать цену человеческой жизни. Территория без людей не имеет ценности, если за ее увольнение придется заплатить чрезмерным количеством погибших", — подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, президент отметил проблему нехватки необходимого вооружения, что затрудняет скорейшее освобождение регионов. Он подчеркнул, что успех сделки зависит не только от усилий Украины, но и помощи международных партнеров. "Это зависит не только от нас, но и от наших партнеров. По состоянию на сегодняшний день этого нет", – сказал глава государства, отметив важность международной поддержки в обеспечении обороноспособности.

Несмотря на ограничения, стратегическая цель страны остается неизменной – восстановление территориальной целостности в границах 1991 года. Президент подчеркнул, что это принципиальный вопрос справедливости и национального единства.

Зеленский отмечает, что пока нет необходимых ресурсов для масштабного контрнаступления, однако государство продолжает укреплять оборону, развивать международные связи и готовиться к моменту, когда возвращение территорий станет возможным без чрезмерных потерь среди гражданского населения и военных.

