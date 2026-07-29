Ракети жорстко вдарили по великому обласному центру на півдні: подробиці наслідків шокують

Удень 29 липня російські війська здійснили ракетну атаку на Одесу. Повітряна тривога в місті тривала менше десяти хвилин, однак за цей час у великому обласному центрі пролунала серія вибухів. Внаслідок удару зазнав пошкоджень об'єкт цивільної інфраструктури.

Фото: з відкритих джерел

За даними Повітряних сил ЗСУ, сигнал повітряної тривоги в Одеському районі було оголошено о 13:02. Військові попередили про загрозу застосування ракет, а вже за кілька хвилин мешканці міста почули потужні вибухи. Відбій тривоги пролунав о 13:11.

Факт російської атаки підтвердила місцева влада. Начальник Одеської міської військової адміністрації повідомив, що в місті зафіксовано влучання, внаслідок якого постраждала інфраструктура.

Своєю чергою голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив, що російська армія завдала чергового ракетного удару по регіону. За його словами, пошкоджено територію одного з інфраструктурних об'єктів. На місці працюють рятувальники, медики та інші профільні служби, які встановлюють масштаби руйнувань і перевіряють інформацію про можливих постраждалих.

Після вибухів над частиною міста здійнявся густий дим. Про це повідомили місцеві журналісти, які оприлюднили відповідні кадри з місця події. Причини займання та масштаби пошкоджень наразі з'ясовуються.

Одеса стала не єдиною ціллю російських атак цього дня. Зранку окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по Сумах, де пошкоджено об'єкти інфраструктури. Крім того, російські безпілотники атакували Запоріжжя, внаслідок чого під удар потрапила автозаправна станція.

Портал "Коментарі" вже писав, що українські удари по логістичних об'єктах у Росії є частиною системної кампанії тиску на Кремль, однак останні атаки по складах маркетплейса Wildberries можуть мати значно відчутніший ефект, ніж попередні удари по нафтопереробній інфраструктурі. Таку думку висловив військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.