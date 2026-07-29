Ракеты жестко ударили по большому областному центру на юге: подробности последствий шокируют

Днем 29 июля российские войска совершили ракетную атаку на Одессу. Воздушная тревога в городе продолжалась менее десяти минут, однако в это время в большом областном центре прозвучала серия взрывов. В результате удара получил повреждения объект гражданской инфраструктуры.

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По данным Воздушных сил ВСУ, сигнал воздушной тревоги в Одесском районе был объявлен в 13.02. Военные предупредили об угрозе применения ракет, а уже через несколько минут жители города услышали мощные взрывы. Отбой тревоги раздался в 13:11.

Факт российской атаки подтвердили местные власти. Начальник Одесской городской военной администрации сообщил, что в городе зафиксировано попадание, в результате которого пострадала инфраструктура.

В свою очередь глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что российская армия нанесла очередной ракетный удар по региону. По его словам, повреждена территория одного из инфраструктурных объектов. На месте работают спасатели, медики и другие профильные службы, устанавливающие масштабы разрушений и проверяющие информацию о возможных пострадавших.

После взрывов над частью города взвился густой дым. Об этом сообщили местные журналисты, обнародовавшие соответствующие кадры с места происшествия. Причины возгорания и масштабы повреждений выясняются.

Одесса стала не единственной целью российских атак в этот день. Утром оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по Сумам, где повреждены объекты инфраструктуры. Кроме того, российские беспилотники атаковали Запорожье, в результате чего под удар попала автозаправочная станция.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинские удары по логистическим объектам в России являются частью системной кампании давления на Кремль, однако последние атаки по составам маркетплейса Wildberries могут иметь более ощутимый эффект, чем предыдущие удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Такое мнение высказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.