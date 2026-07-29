Тепер Путін остаточно приречений на крах: розкрито справжню мету ударів по Wildberries



















Українські удари по логістичних об'єктах у Росії є частиною системної кампанії тиску на Кремль, однак останні атаки по складах маркетплейса Wildberries можуть мати значно відчутніший ефект, ніж попередні удари по нафтопереробній інфраструктурі. Таку думку висловив військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, якщо атаки на логістичні центри Wildberries продовжаться такими ж темпами, компанія може зіткнутися з серйозною кризою вже до кінця року. Ступак припускає, що значна частина складської інфраструктури в європейській частині Росії може бути виведена з ладу, що змусить бізнес шукати альтернативні майданчики.

Експерт зазначив, що Wildberries уже намагається перенести частину логістики до Казахстану. Водночас, за його словами, місцевий ринок не має достатніх складських площ, аби повністю забезпечити потреби компанії.

"Компанія фактично працює в аварійному режимі. Якщо ця тенденція збережеться, її перспективи виглядають украй невтішними", – наголосив Ступак.

Він звернув увагу, що головна особливість цих ударів полягає не лише у масштабі збитків, а й у тому, хто їх зазнає. Якщо раніше Україна атакувала переважно об'єкти паливної інфраструктури чи підприємства, що належать великим державним компаніям, то тепер, за словами експерта, удар припадає безпосередньо по фінансових інтересах впливових осіб із найближчого оточення Кремля.

Ступак зазначив, що серед кінцевих бенефіціарів бізнесу називають російського мільярдера Сулеймана Керімова та керівника адміністрації президента РФ Антона Вайна. Саме тому, на його думку, нинішні атаки є значно болючішими для російської еліти, ніж попередні удари по нафтопереробних заводах.



Портал "Коментарі" вже писав, що Угорщина вкотре ускладнила процес європейської інтеграції України, заблокувавши відкриття нових переговорних кластерів у рамках переговорів про вступ до Європейського Союзу. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела в дипломатичних колах.