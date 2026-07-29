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Теперь Путин окончательно обречен на крах: раскрыта истинная цель ударов по Wildberries

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что атаки на логистику Wildberries стали ударом не только по бизнесу, но и по финансовым интересам, приближенным к Владимиру Путину

29 июля 2026, 14:20
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Клименко Елена








Украинские удары по логистическим объектам в России являются частью системной кампании давления на Кремль, однако последние атаки по составам маркетплейса Wildberries могут иметь более ощутимый эффект, чем предыдущие удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Такое мнение высказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Теперь Путин окончательно обречен на крах: раскрыта истинная цель ударов по Wildberries

Фото: из открытых источников

По его словам, если атаки на логистические центры Wildberries продолжатся такими же темпами, компания может столкнуться с серьезным кризисом уже до конца года. Ступак предполагает, что значительная часть складской инфраструктуры в европейской части России может быть выведена из строя, что заставит бизнес искать альтернативные площадки.

Эксперт отметил, что Wildberries уже пытается перенести часть логистики в Казахстан. В то же время, по его словам, у местного рынка нет достаточных складских площадей, чтобы полностью обеспечить потребности компании.

Компания фактически работает в аварийном режиме. Если эта тенденция сохранится, ее перспективы выглядят крайне нелестными", – подчеркнул Ступак.

Он обратил внимание, что главная особенность этих ударов заключается не только в масштабе ущерба, но и в том, кто его терпит. Если раньше Украина атаковала преимущественно объекты топливной инфраструктуры или предприятия, принадлежащие крупным государственным компаниям, то теперь, по словам эксперта, удар приходится непосредственно по финансовым интересам влиятельных лиц из ближайшего окружения Кремля.  

Ступак отметил, что среди конечных бенефициаров бизнеса называют российского миллиардера Сулеймана Керимова и главу администрации президента РФ Антона Вайна. Именно поэтому, по его мнению, нынешние атаки значительно болезненнее для российской элиты, чем предыдущие удары по нефтеперерабатывающим заводам.

Портал "Комментарии" уже писал, что Венгрия в очередной раз усложнила процесс европейской интеграции Украины, заблокировав открытие новых переговорных кластеров в рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.



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