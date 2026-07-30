Ракета біля Любліна стала остаточною краплею: ЄС висунули категоричну вимогу щодо РФ

Інцидент із російською ракетою, яка під час масованої атаки на Україну порушила повітряний простір Польщі, став ще одним аргументом на користь посилення міжнародного тиску на Кремль. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що війна Росії вже становить пряму загрозу не лише Україні, а й безпеці всього євроатлантичного простору.

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За словами естонського дипломата, Європа не повинна втрачати час із новими санкціями та заходами міжнародної ізоляції Росії.

"Війна Росії становить пряму загрозу безпеці НАТО та ЄС. Кожна втрачена нагода посилити санкції та ще більше ізолювати Росію надсилає неправильний сигнал", – наголосив Тсахкна.

Він підкреслив, що Кремль має відчути постійне посилення політичного, економічного та дипломатичного тиску доти, доки не припинить агресію проти України.

"Росія має зіштовхуватися зі зростаючою політичною, економічною та дипломатичною ізоляцією, доки вона не припинить свою війну, не виведе війська з України та не понесе повну відповідальність", – заявив глава МЗС Естонії.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що ракета, яка впала поблизу Любліна, ймовірно, не була спрямована по території Польщі. Водночас він підтвердив, що два повітряні об'єкти порушили польський повітряний простір, що вкотре продемонструвало ризики, які російська війна створює для країн НАТО.

Портал "Коментарі" вже писав, що під час масованої атаки в ніч на 30 липня російські війська навмисно обрали двома головними напрямками ударів Київ і західні області України. Таким чином окупанти могли намагатися перевірити, чи перекинула Україна основні сили протиповітряної оборони до столиці після серії попередніх атак. Таку думку в коментарі УНІАН висловив офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський.