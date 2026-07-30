РФ недарма вдарила по заходу України: розкрито страшний інсайд про задум ворога

Під час масованої атаки в ніч на 30 липня російські війська навмисно обрали двома головними напрямками ударів Київ і західні області України. Таким чином окупанти могли намагатися перевірити, чи перекинула Україна основні сили протиповітряної оборони до столиці після серії попередніх атак. Таку думку в коментарі УНІАН висловив офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський.

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За словами експерта, захід України тривалий час не був основною ціллю російських масованих ударів, що могло створити у Кремлі очікування щодо зміни розташування українських засобів ППО.

"Востаннє захід України зазнавав масованих ударів ще у травні. Відтоді Росія атакувала переважно Київ, імовірно, намагаючись змусити Україну передислокувати більшість систем ППО до столиці. Найімовірніше, у РФ вважали, що ми саме так і зробили", – зазначив Храпчинський.

Він наголосив, що загальна схема атаки залишилася незмінною. Спочатку російська армія використала велику кількість ударних дронів, щоб перевантажити систему протиповітряної оборони, а вже потім застосувала крилаті та балістичні ракети.

Експерт звернув увагу, що низький рівень перехоплення балістичних ракет пов'язаний не лише з потребою в додаткових ракетах для комплексів Patriot.

"Проблема не тільки в боєприпасах. У нас недостатньо самих систем ППО, адже одночасно доводиться прикривати Київ і багато інших регіонів", – пояснив він.

Храпчинський також повідомив, що Росія продовжує вдосконалювати свої балістичні ракети.

"РФ останнім часом суттєво модернізувала свою балістику. "Іскандер" і раніше створювався для прориву протиракетної оборони, а зараз ці можливості ще більше вдосконалюють", – наголосив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що інцидент із російською ракетою, яка під час масованої атаки на Україну опинилася в повітряному просторі Польщі, став черговим нагадуванням про те, що війна дедалі більше наближається до кордонів Європейського Союзу та НАТО. Таку думку в ефірі програми "Український фокус. Ранок" на Slawa висловив виконавчий директор Інституту світової політики, політолог Євген Магда.