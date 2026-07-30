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РФ недарма вдарила по заходу України: розкрито страшний інсайд про задум ворога

Офіцер резерву Повітряних сил Анатолій Храпчинський вважає, що Росія навмисно змінила напрямок масованого удару, сподіваючись, що більшість українських систем ППО вже перекинули на захист Києва

30 липня 2026, 14:40
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Клименко Елена

Під час масованої атаки в ніч на 30 липня російські війська навмисно обрали двома головними напрямками ударів Київ і західні області України. Таким чином окупанти могли намагатися перевірити, чи перекинула Україна основні сили протиповітряної оборони до столиці після серії попередніх атак. Таку думку в коментарі УНІАН висловив офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський.

РФ недарма вдарила по заходу України: розкрито страшний інсайд про задум ворога

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, захід України тривалий час не був основною ціллю російських масованих ударів, що могло створити у Кремлі очікування щодо зміни розташування українських засобів ППО.

"Востаннє захід України зазнавав масованих ударів ще у травні. Відтоді Росія атакувала переважно Київ, імовірно, намагаючись змусити Україну передислокувати більшість систем ППО до столиці. Найімовірніше, у РФ вважали, що ми саме так і зробили", – зазначив Храпчинський.

Він наголосив, що загальна схема атаки залишилася незмінною. Спочатку російська армія використала велику кількість ударних дронів, щоб перевантажити систему протиповітряної оборони, а вже потім застосувала крилаті та балістичні ракети.

Експерт звернув увагу, що низький рівень перехоплення балістичних ракет пов'язаний не лише з потребою в додаткових ракетах для комплексів Patriot.

"Проблема не тільки в боєприпасах. У нас недостатньо самих систем ППО, адже одночасно доводиться прикривати Київ і багато інших регіонів", – пояснив він.

Храпчинський також повідомив, що Росія продовжує вдосконалювати свої балістичні ракети.

"РФ останнім часом суттєво модернізувала свою балістику. "Іскандер" і раніше створювався для прориву протиракетної оборони, а зараз ці можливості ще більше вдосконалюють", – наголосив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що інцидент із російською ракетою, яка під час масованої атаки на Україну опинилася в повітряному просторі Польщі, став черговим нагадуванням про те, що війна дедалі більше наближається до кордонів Європейського Союзу та НАТО. Таку думку в ефірі програми "Український фокус. Ранок" на Slawa висловив виконавчий директор Інституту світової політики, політолог Євген Магда.



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