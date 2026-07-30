РФ не зря ударила по западу Украины: раскрыт страшный инсайд о замысле врага

Во время массированной атаки в ночь на 30 июля российские войска специально выбрали двумя главными направлениями ударов Киев и западные области Украины. Таким образом, оккупанты могли пытаться проверить, перебросила ли Украина основные силы противовоздушной обороны в столицу после серии предыдущих атак. Такое мнение высказал офицер резерва Воздушных сил ВСУ и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский.

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По словам эксперта, мероприятие Украины долгое время не было основной целью российских массированных ударов, что могло создать в Кремле ожидания изменения изменения расположения украинских средств ПВО.

"В последний раз мера Украины испытывала массированные удары еще в мае. С тех пор Россия атаковала преимущественно Киев, вероятно, пытаясь заставить Украину передислоцировать большинство систем ПВО в столицу. Скорее всего, в РФ считали, что мы именно так и сделали", — отметил Храпчинский.

Он отметил, что общая схема атаки осталась неизменной. Сначала российская армия использовала большое количество ударных дронов для перегрузки системы противовоздушной обороны, а уже потом применила крылатые и баллистические ракеты.

Эксперт обратил внимание, что низкий уровень перехвата баллистических ракет связан не только с потребностью в дополнительных ракетах для комплексов Patriot.

"Проблема не только в боеприпасах. У нас недостаточно самих систем ПВО, ведь одновременно приходится прикрывать Киев и многие другие регионы", – пояснил он.

Храпчинский также сообщил, что Россия продолжает совершенствовать свои баллистические ракеты.

"РФ в последнее время существенно модернизировала свою баллистику. "Искандер" по-прежнему создавался для прорыва противоракетной обороны, а сейчас эти возможности еще больше совершенствуются", – подчеркнул эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что инцидент с российской ракетой, которая во время массированной атаки на Украину оказалась в воздушном пространстве Польши, стал очередным напоминанием о том, что война все больше приближается к границам Европейского Союза и НАТО. Такое мнение в эфире программы "Украинский фокус. Утро" на Slawa высказал исполнительный директор Института мировой политики, политолог Евгений Магда.