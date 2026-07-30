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Ракета возле Люблина стала окончательной каплей: ЕС выдвинули категорическое требование по РФ

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что российская агрессия представляет непосредственную угрозу для НАТО и ЕС, а инцидент с ракетой в Польше доказывает необходимость усиления санкций и давления на Кремль.

30 июля 2026, 15:10
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Клименко Елена

Инцидент с российской ракетой, нарушившей во время массированной атаки на Украину воздушное пространство Польши, стал еще одним аргументом в пользу усиления международного давления на Кремль. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что война России уже представляет прямую угрозу не только Украине, но и безопасности всего евроатлантического пространства.

Ракета возле Люблина стала окончательной каплей: ЕС выдвинули категорическое требование по РФ

Фото: из открытых источников

По словам эстонского дипломата, Европа не должна терять время с новыми санкциями и мерами международной изоляции России.

"Война России представляет прямую угрозу безопасности НАТО и ЕС. Каждая упущенная возможность усилить санкции и еще больше изолировать Россию посылает неправильный сигнал", – подчеркнул Тсахкна.

Он подчеркнул, что Кремль должен почувствовать постоянное усиление политического, экономического и дипломатического давления, пока не прекратит агрессию против Украины.

"Россия должна сталкиваться с растущей политической, экономической и дипломатической изоляцией, пока она не прекратит свою войну, не выведет войска из Украины и не понесет полную ответственность", — заявил глава МИД Эстонии.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что упавшая вблизи Люблина ракета, вероятно, не была направлена по территории Польши. В то же время он подтвердил, что два воздушных объекта нарушили польское воздушное пространство, что продемонстрировало риски, которые российская война создает для стран НАТО.

Портал "Комментарии" уже писал, что во время массированной атаки в ночь на 30 июля российские войска намеренно избрали двумя главными направлениями ударов Киев и западные области Украины. Таким образом, оккупанты могли пытаться проверить, перебросила ли Украина основные силы противовоздушной обороны в столицу после серии предыдущих атак. Такое мнение высказал офицер резерва Воздушных сил ВСУ и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский.



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