Ракет вже немає: у ЗСУ панікують через катастрофу із винищувачами F-16

Українські винищувачі F-16 зіткнулися із серйозною проблемою — нестачею ракет класу "повітря — повітря", необхідних для перехоплення російських повітряних цілей. У деяких випадках дефіцит озброєння змушує пілотів під час бойових вильотів використовувати бортові гармати замість ракет. Про це повідомляє видання The War Zone (TWZ).

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За даними журналістки Newsmax Шелбі Уайлдер, ситуація з боєприпасами часом стає настільки напруженою, що українські військові уважно стежать за прибуттям кожної нової партії ракет і рахують години до їхньої доставки безпосередньо на аеродроми. Особливо важливо, чи встигне озброєння надійти перед черговою масованою атакою Росії.

Наявність проблеми підтвердив український командир із позивним "Фантом".

"Так, це правда. Будь-який літак без озброєння… марний", — наголосив військовий/

F-16 відіграють важливу роль у системі протиповітряної оборони України. Винищувачі залучають до знищення російських дронів та крилатих ракет. Саме останні, за словами "Фантома", залишаються одним із головних пріоритетів українських пілотів.

Для повітряних боїв F-16 використовують насамперед ракети AIM-120 AMRAAM середньої дальності та AIM-9 Sidewinder меншої дальності. Через обмежені запаси їх доводиться економити та розподіляти залежно від важливості бойового завдання.

Коли ракет немає, винищувач може застосовувати 20-мм гармату M61A1 Vulcan. Однак перехоплення цілей таким способом створює додаткові ризики для пілота, особливо вночі або під час полювання на невеликі безпілотники.

Українські військові наголошують, що сама передача додаткових F-16 проблему не вирішить. Разом із літаками Україні необхідне стабільне постачання AIM-9, AIM-120 та ракет для Patriot, запаси яких також активно витрачаються під час російських атак.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що у Москві другу ніч поспіль виникають серйозні проблеми з роботою цивільної авіації. Аеропорти Внуково та Шереметьєво тимчасово припиняли приймати та відправляти літаки. Це відбувається на тлі попередження президента України Володимира Зеленського про зростання ризиків використання російського повітряного простору.