Ракет уже нет: в ВСУ паникуют из-за катастрофы с истребителями F-16

Украинские истребители F-16 столкнулись с серьезной проблемой — нехваткой ракет класса "воздух — воздух" , необходимых для перехвата российских воздушных целей. В некоторых случаях дефицит вооружения заставляет пилотов во время боевых вылетов использовать бортовые пушки вместо ракет. Об этом сообщает издание The War Zone (TWZ) .

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По данным журналистки Newsmax Шелби Уайлдер, ситуация с боеприпасами подчас становится настолько напряженной, что украинские военные внимательно следят за прибытием каждой новой партии ракет и считают часы до их доставки непосредственно на аэродромы. Особенно важно, успеет ли вооружение поступить перед очередной массированной атакой России .

Наличие проблемы подтвердил украинский командир с позывным "Фантом" .

"Да, это правда. Любой самолет без вооружения… бесполезен", — подчеркнул военный/

F-16 играют важную роль в системе противовоздушной обороны Украины . Истребители привлекают к уничтожению российских дронов и крылатых ракет. Именно последние, по словам "Фантомы", остаются одним из главных приоритетов украинских пилотов.

Для воздушных боев F-16 используют прежде всего ракеты AIM-120 AMRAAM средней дальности и AIM-9 Sidewinder меньшей дальности. Из-за ограниченных запасов их приходится экономить и распределять в зависимости от важности боевой задачи.

Когда ракет нет, истребитель может применять 20-мм пушку M61A1 Vulcan . Однако перехват целей таким способом создает дополнительные риски для пилота, особенно ночью или во время охоты на небольшие беспилотники.

Украинские военные подчеркивают, что сама передача дополнительных F-16 проблему не решит. Вместе с самолетами Украины необходима стабильная поставка AIM-9, AIM-120 и ракет для Patriot , запасы которых также активно расходуются во время российских атак.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что в Москве вторую ночь подряд возникают серьезные проблемы с работой гражданской авиации. Аэропорты Внуково и Шереметьево временно перестали принимать и отправлять самолеты. Это происходит на фоне предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о росте рисков использования российского воздушного пространства.