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Жорстке попередження Зеленського спричинило колапс в аеропортах Москви: приголомшливі деталі

У Росавіації заявляють, що українські документи щодо повітряного простору РФ нібито не мають юридичної сили, тоді як радник Путіна запевняє у безпеці російського неба

3 вересня 2026, 10:05
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Клименко Елена

У Москві другу ніч поспіль виникають серйозні проблеми з роботою цивільної авіації. Аеропорти Внуково та Шереметьєво тимчасово припиняли приймати та відправляти літаки. Це відбувається на тлі попередження президента України Володимира Зеленського про зростання ризиків використання російського повітряного простору.

Жорстке попередження Зеленського спричинило колапс в аеропортах Москви: приголомшливі деталі

Фото: з відкритих джерел

Ще 2 вересня Росавіація оголосила про тимчасові обмеження на приймання та виліт літаків у московських аеропортах. Подібна ситуація спостерігалася й попередньої ночі, коли роботу тимчасово зупиняли одразу три аеропорти російської столиці.

Масштаб проблем позначився на сотнях рейсів. За інформацією сервісу Flightradar24, у Шереметьєво скасували 21 рейс, тоді як ще 235 були затримані. У Внуково ситуація також виявилася складною — там скасували 22 рейси та затримали ще 94.

Після опівночі 3 вересня мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку безпілотників. За його словами, російська протиповітряна оборона нібито знищила десять БПЛА, які прямували в бік Москви.

На цьому авіаційні обмеження не завершилися. Росавіація повідомила про тимчасове припинення приймання та відправлення літаків в аеропорту Жуковський. Домодєдово та Внуково певний час здійснювали рейси лише після погодження з відповідними службами. 

Проблеми поширилися далеко за межі російської столиці. У ніч проти 3 вересня обмеження також запровадили в Геленджику, Сочі, Пензі та Саратові.

Ситуація розгортається після заяви Зеленського від 1 вересня. Президент попередив авіакомпанії та страхові компанії про ризики роботи з ключовими російськими авіаційними вузлами. За його словами, через війну, яку розпочала Росія, її повітряний простір фактично дедалі частіше буде закриватися.

Портал "Коментарі" вже писав, що за даними прогнозу, який приписують американській розвідці та Міністерству енергетики США, Росія може готувати нову масштабну кампанію ударів по енергетичній системі України. Найбільш небезпечний період очікується наприкінці вересня — на початку жовтня, тобто напередодні початку холодного сезону. 



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