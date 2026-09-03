Жесткое предупреждение Зеленского повлекло за собой коллапс в аэропортах Москвы: потрясающие детали

В Москве вторую ночь подряд возникают серьезные проблемы с работой гражданской авиации. Аэропорты Внуково и Шереметьево временно перестали принимать и отправлять самолеты. Это происходит на фоне предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о росте рисков использования российского воздушного пространства.

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Еще 2 сентября Росавиация объявила о временных ограничениях на прием и вылет самолетов в московских аэропортах. Подобная ситуация наблюдалась и в предыдущую ночь, когда работу временно останавливали сразу три аэропорта российской столицы.

Масштаб проблем отразился на сотнях рейсов. По информации сервиса Flightradar24 , в Шереметьево отменили 21 рейс, в то время как еще 235 были задержаны. Во Внуково ситуация также оказалась сложной – там отменили 22 рейса и задержали еще 94 рейса.

После полуночи 3 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке беспилотников. По его словам, российская противовоздушная оборона якобы уничтожила десять БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы .

На этом авиационные ограничения не завершились. Росавиация сообщила о временном прекращении приема и отправки самолетов в аэропорту Жуковский . Домодедово и Внуково некоторое время совершали рейсы только после согласования с соответствующими службами.

Проблемы распространились далеко за пределы русской столицы. В ночь на 3 сентября ограничения также ввели в Геленджике, Сочи, Пензе и Саратове .

Ситуация развертывается после заявления Зеленского от 1 сентября. Президент предупредил авиакомпании и страховые компании о рисках работы с ключевыми российскими авиационными узлами. По его словам, из-за войны, которую начала Россия, ее воздушное пространство фактически все чаще будет закрываться.

Портал "Комментарии" уже писал, что по данным прогноза, который приписывают американской разведке и Министерству энергетики США, Россия может готовить новую масштабную кампанию ударов по энергетической системе Украины. Наиболее опасный период ожидается в конце сентября — начале октября, то есть в канун начала холодного сезона.