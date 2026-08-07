Радник президента пояснив, чому РЕБ не використовують для відхилення ракет у містах

У суспільстві досі існує чимало ілюзій щодо можливостей засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) у протидії російським повітряним атакам. Ключові аспекти роботи цих технологій та причини, чому вони не є універсальною панацеєю, детально роз’яснив радник президента України, фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов.

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"Багато хто помилково думає, що РЕБ здатний просто змусити "Шахед" миттєво впасти на землю, але це не так, — зазначає експерт. — Головне завдання системи — "осліпити" безпілотник, не дати йому відшукати та уразити заплановану ціль. Це створює додаткове вікно можливостей для підрозділів ППО, які отримують шанс успішно ліквідувати дезорієнтований апарат".

Водночас фахівець категорично заперечує можливість використання РЕБ проти балістичних загроз, наголошуючи на величезних безпекових ризиках для цивільного населення у міській забудові.

"РЕБ не спроможний змінити траєкторію балістичної ракети, — підкреслює Бескрестнов, додаючи: — Проте, навіть якби така технічна здатність існувала, застосовувати її в межах міст ніхто б не став. Набагато безпечніше, якщо ракета влучить у порожню промзону вночі, ніж якщо під дією перешкод вона змінить курс і прилетить у сусідній житловий комплекс".

Аналогічна логіка, за словами радника президента, діє і у випадку з керованими авіабомбами. Попри те, що комплекси РЕБ теоретично можуть впливати на КАБи, протидіяти їм вкрай важко через постійне вдосконалення ворогом систем навігації.

"Знову ж таки, ніхто не візьме на себе відповідальність відхиляти керовану авіабомбу, яка тримає курс на міське підприємство. Ба більше, зміна траєкторії КАБу поза межами населеного пункту не знищує його в повітрі — бомба все одно впаде на українську землю та завдасть руйнувань", — резюмує Сергій Бескрестнов, зазначивши, що специфіка протидії іншим типам ракет залишиться закритими даними.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нещодавно було анонсовано перші запуски української балістики по Росії.