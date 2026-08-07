Советник президента объяснил, почему РЭБ не используют для отклонения ракет в городах

В обществе до сих пор существует немало иллюзий по поводу возможностей средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в противодействии российским воздушным атакам. Ключевые аспекты работы этих технологий и причины, почему они не универсальная панацея, подробно разъяснил советник президента Украины, специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов.

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"Многие ошибочно думают, что РЭБ способен просто заставить "Шахед" мгновенно упасть на землю, но это не так, — отмечает эксперт. — Главная задача системы — ослепить беспилотник, не дать ему отыскать и поразить запланированную цель. Это создает дополнительное окно возможностей для подразделений ПВО, получающих шанс успешно ликвидировать дезориентированный аппарат".

В то же время специалист категорически отрицает возможность использования РЭБ против баллистических угроз, отмечая огромные риски безопасности для гражданского населения в городской застройке.

"РЭБ не способен изменить траекторию баллистической ракеты, — подчеркивает Бескрестнов, добавляя: — Однако даже если бы такая техническая способность существовала, применять ее в пределах городов никто бы не стал. Гораздо безопаснее, если ракета попадет в пустую промзону ночью, чем под действием препятствий она сменит курс и прилетит в соседний жилой комплекс".

Аналогичная логика, по словам советника президента, действует и в случае с управляемыми авиабомбами. Несмотря на то, что комплексы РЭБ теоретически могут оказывать влияние на КАБы, противодействовать им крайне тяжело из-за постоянного усовершенствования врагом систем навигации.

"Опять же никто не возьмет на себя ответственность отклонять управляемую авиабомбу, которая держит курс на городское предприятие. Более того, изменение траектории КАБа за пределами населенного пункта не уничтожает его в воздухе — бомба все равно упадет на украинскую землю и нанесет разрушения", — резюмирует Сергей Бескрестнов, отметив, что специфика противодействия другим типам ракет останется закрытыми данными.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что недавно были анонсированы первые запуски украинской баллистики по России.