Український оборонно-промисловий комплекс виходить на фінальну стадію впровадження власного ракетного озброєння. Вітчизняна балістична ракета FP-7, яка вже пройшла близько 15 випробувальних пусків, наразі перебуває на етапі кодифікації у Міністерстві оборони. Ця процедура триватиме від двох до чотирьох тижнів, а її перше реальне бойове застосування заплановане вже на поточну осінь.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Крім того, наприкінці осені очікується перший бойовий виліт значно потужнішої балістичної ракети вітчизняного виробництва — FP-9, цілями якої стануть об'єкти на території Російської Федерації.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення масштабної наради, присвяченої розвитку українського ракетного озброєння та реалізації завдань у межах новітньої антибалістичної програми FREYJA. У роботі задіяні ключові безпекові відомства, розвідка, Повітряні Сили, кластер Brave1 та провідні технологічні підприємства ОПК.

За словами Глави держави, створення власної балістики та розробка систем протидії їй — це технологічний прорив, на який здатні лише одиниці держав у світі.

"Україна володіє такою спроможністю, маючи потужну наукову базу та необхідні компетенції, — наголосив Володимир Зеленський. — Можна впевнено констатувати, що наші виробники зброї вже досягли потрібного технологічного рівня".

Він також додав, що влада розраховує на отримання ключових стратегічних результатів у цьому напрямку протягом 2026–2027 років.

Окрему увагу під час засідання приділили міжнародному виміру безпеки, адже програма FREYJA має стати частиною глобального щита. Президент зауважив, що європейський континент гостро потребує масштабної та уніфікованої системи захисту від балістичного інструменту агресії.

"Ми активно підтримуємо створення Антибалістичної коаліції, — підкреслив лідер країни, — і очікуємо на приєднання до цієї ініціативи тих країн-партнерів, які мають відповідний потенціал та готові зробити свій вагомий внесок".

Паралельно з розвитком власних розробок Україна продовжує посилювати наявну ППО. На нараді окремо обговорили постачання та обслуговування зенітних ракет PAC-2 і PAC-3, щодо яких Міністерство закордонних справ та Міноборони отримали чітке завдання забезпечити результативну комунікацію із західними союзниками.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що мешканців Дніпра закликають до пильності: ворожі комплекси з Таганрогу знову б'ють по території України.