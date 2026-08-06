Украинская баллистика скоро полетит в РФ: названы сроки

Украинский оборонно-промышленный комплекс выходит на финальную стадию внедрения собственного ракетного вооружения. Отечественная баллистическая ракета FP-7, уже прошедшая около 15 испытательных пусков, находится на этапе кодификации в Министерстве обороны. Эта процедура будет длиться от двух до четырех недель, а ее первое реальное боевое применение запланировано уже на текущую осень.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Кроме того, в конце осени ожидается первый боевой вылет более мощной баллистической ракеты отечественного производства — FP-9, целями которой станут объекты на территории Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение масштабного совещания, посвященного развитию украинского ракетного вооружения и реализации задач в рамках новейшей антибаллистической программы FREYJA. В работе задействованы ключевые ведомства безопасности, разведка, Воздушные Силы, кластер Brave1 и ведущие технологические предприятия ОПК.

По словам Главы государства, создание собственной баллистики и разработка систем противодействия ей – это технологический прорыв, на который способны только единицы государств в мире.

"Украина обладает такой способностью, обладая мощной научной базой и необходимыми компетенциями, — подчеркнул Владимир Зеленский. — Можно с уверенностью констатировать, что наши производители оружия уже достигли нужного технологического уровня".

Он также добавил, что власти рассчитывают на получение ключевых стратегических результатов в этом направлении в течение 2026-2027 годов.

Отдельное внимание во время заседания было уделено международному измерению безопасности, ведь программа FREYJA должна стать частью глобального щита. Президент отметил, что европейский континент остро нуждается в масштабной и унифицированной системе защиты от баллистического инструмента агрессии.

"Мы активно поддерживаем создание Антибалистической коалиции, — подчеркнул лидер страны, — и ожидаем присоединения к этой инициативе тех стран-партнеров, которые имеют соответствующий потенциал и готовы внести свой весомый вклад".

Параллельно с развитием собственных разработок Украина продолжает усиливать существующую ПВО. На совещании обсудили поставки и обслуживание зенитных ракет PAC-2 и PAC-3, в отношении которых Министерство иностранных дел и Минобороны получили четкую задачу обеспечить результативную коммуникацию с западными союзниками.

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